Hãng tin Interfax của Nga đưa tin ngày 18/7, máy bay do thám chiến lược RC-135W của Lực lượng không quân Mỹ, cùng các máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không (AWACS) của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) và Anh đã thực hiện các chuyến bay nhiều giờ gần biên giới phía Bắc, phía Nam và phía Đông tỉnh Kaliningrad của Nga.Nguồn tin trên trích dẫn dữ liệu từ các trang web của phương Tây theo dõi sự chuyển động máy bay quân sự, theo đó máy bay Mỹ có số đuôi 62-4138 và số hiệu THUS17 cất cánh từ căn cứ không quân Mildenhall ở Anh, trong vòng gần 3 giờ bay dọc biên giới đất liền phía Bắc tỉnh Kaliningrad, nằm trong không phận của Litva.Trong khi đó, cách tỉnh Kaliningrad về phía Đông trên không phận Litva ghi nhận chuyến bay máy bay AWACS của NATO có số đuôi LX-N90446. Một chiếc AWACS nữa thuộc Lực lượng phòng không Vương quốc Anh bay ở khu vực cách tỉnh Kaliningrad về phía Nam trên không phận của Ba Lan.Máy bay RC-135W do hãng Boeing chế tạo, có hành trình tối đa 12.000km, độ cao bay tối đa 15.000m, tốc độ tuần tra 860 km/giờ, thời gian bay liên tục có thể trên 12 giờ. Ngoài trinh sát tín hiệu thông tin, RC-135W còn có thể trinh sát được các tín hiệu như âm tần, telex, điện báo.Trong năm 2016, Lực lượng kỹ thuật vô tuyến thuộc Không quân Nga đã phát hiện hơn 2.000 máy bay quân sự nước ngoài, trong đó có hơn 800 máy bay do thám, đồng thời lực lượng này cũng được đặt trong tình trạng báo động hơn 4.000 lần./.