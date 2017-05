Binh sỹ NATO. (Nguồn: Reuters/TTXVN)

Theo Đài Sputnik, Tổng Thư ký Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) Jens Stoltenberg khẳng định sẽ không trực tiếp tham gia cuộc chiến chống nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng mà chỉ hỗ trợ kỹ thuật và huấn luyện cho các nước tham chiến.Trong một cuộc họp báo tại Berlin (Đức), khi được hỏi về việc liệu NATO có chính thức tham gia liên quân chống IS do Mỹ dẫn đầu hay không, ông Stoltenberg nhấn mạnh rằng vấn đề này vẫn đang được thảo luận.Ông Stoltenberg bày tỏ hy vọng tìm ra một giải pháp trước khi diễn ra Hội nghị thượng đỉnh NATO vào ngày 25/5 tới tại Brussels (Bỉ).Tổng thư ký NATO nêu rõ: "Nếu NATO tham gia liên quân, điều này sẽ không thay đổi vai trò của tổ chức này... NATO sẽ không tham gia vào hoạt động chiến đấu. Không có bên nào yêu cầu NATO đóng vai trò trong các chiến dịch tại Syria và Iraq."Ông Stoltenberg khẳng định NATO sẽ chỉ đóng vai trò hỗ trợ bằng một số hoạt động như triển khai máy bay có hệ thống cảnh báo sớm (AWACS) hay đào tạo lực lượng an ninh cho phía Iraq./.