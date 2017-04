​Dùng dao hay dao lam để rạch hình cá voi xanh lên cổ tay hay chân. (Nguồn: Daily Mail)

Một nữ sinh ở Tây Ban Nha đã phải nhập viện sau khi tham gia một "trò chơi tự tử" đáng sợ gọi là Thử thách Cá voi xanh.Theo Daily Mail, nữ sinh 15 tuổi này đã được cứu sống sau khi gia đình cô phát hiện con gái đã đăng ký tham gia thách thức và báo cho nhà chức trách.Hiện cô đang được chăm sóc tại khoa tâm thần của một bệnh viện ở Barcelona.Sự việc này xảy ra chỉ vài ngày sau khi một trường học ở Essex thông báo cho phụ huynh về trờ chơi nguy hiểm này sau khi nói chuyện với cảnh sát.Quan ngại càng gia tăng khi thử thách này - được cho là lý do của nhiều vụ trẻ vị thành niên tự tử ở Nga - đang ngày càng phổ biến ở Tây Âu.Được biết cô gái trong sự việc ở Tây Ban Nha đã được một người dùng Internet bí ẩn liên lạc hồi đầu tháng, hỏi xem cô có muốn tự sát không và gửi đến những hướng dẫn cơ bản.Kênh truyền thanh Tây Ban Nha SER cho biết cô gái đã đồng ý làm mọi việc và gửi ảnh làm bằng chứng, cũng như xóa các đoạn đối thoại trên mạng để bảo đảm không để lại dấu vết.Sau đó, cô bắt đầu thực hiện một chuỗi các thử thách hàng ngày, bao gồm dùng dao tự rạch lên cánh tay hay đến một nhà ga gần đó xem những đoàn tàu cao tốc chạy qua.Dường như cô gái đã đồng ý tự sát bằng cách gieo mình xuống đường ray - nhưng do cảm thấy quá kiệt sức nên đã thú nhận với một người họ hàng. Người này sau đó đã báo cho cảnh sát và nhân viên y tế.Đây chỉ là một trong số những trường hợp được phát hiện ở vùng Catalonia miến đông bắc Tây Ban Nha thời gian gần đây.Trước đó, cảnh sát cho biết đang điều tra ít nhất 130 vụ tự tử trên khắp nước Nga mà họ cho là có liên quan đến cơn sốt trực tuyến này.Hai nữ sinh, Yulia Konstantinova, 15 tuổi và Veronika Volkova, 16 tuổi đã nhảy từ trên mái một khu căn hộ ở Ust-Ilimsk và thiệt mạng.Yulia đã để lại một lời nhắn có viết chữ "Kết thúc" trên trang mạng xã hội của mình, và trước đó có đăng một bức ảnh với một con cá voi xanh lớn được khắc trên tay.Ngoài việc dùng dao hay dao lam để rạch hình cá voi xanh lên cổ tay hay chân, những người chơi còn được khuyến khích xem phim kinh dị cả ngày và thức dậy vào lúc 4 giờ 20 sáng.Tháng trước, sỹ quan Kirsty Down của phòng cảnh sát Devon và Cornwall đã đăng lên Twitter như sau: "Kẻ nào đã tạo ra trò chơi này là kẻ bệnh hoạn. Các phụ huynh: Xin hãy nhận biết về "trò chơi" này. Hãy trò chuyện với con cái về nó nếu bạn thấy lo ngại."Hiệu trưởng trường Woodlands ở Basildon đã viết một bức thư gửi cho các bậc cha mẹ.Thư viết: "Thông qua cảnh sát, chúng tôi đã phát hiện ra một trò chơi mà chúng tôi cảm thấy các vị cần biết. Nó được gọi là trò chơi Cá voi xanh và được chơi trên rất nhiều nền tảng mạng xã hội. Nhưng người chơi được đặt dưới tầm kiểm soát của một người chỉ đạo trong vòng 50 ngày, mỗi ngày lại nhận được một nhiệm vụ để hoàn thành. Vào ngày thứ 50, những kẻ đứng sau trò chơi sẽ hướng dẫn những người trẻ tuổi này cách tự tử, và đáng buồn là chuyện đó đã xảy ra ở nhiều nơi trên thế giới."Cảnh sát Anh trước đó đã đăng cảnh báo trực tuyến để báo động cho các phụ huynh về trò chơi này./.