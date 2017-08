Cảnh sát Pháp tuần tra gần Tháp Eiffel ở thủ đô Paris. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Ngày 6/8, giới chức Pháp cho biết đã mở cuộc điều tra khủng bố đối với vụ một đối tượng cầm theo dao xông vào Tháp Eiffel ở thủ đô Paris bị bắt giữ đêm 5/8.Theo nguồn tin, vụ bắt giữ xảy ra khoảng 21 giờ 30 giờ GMT (tức 4 giờ sáng 6/8 theo giờ Việt Nam), đối tượng nam giới vung dao tại Tháp Eiffel sau đó khai với các cơ quan điều tra rằng muốn tấn công một binh sỹ.Vụ việc ban đầu được coi là một vụ án hình sự do đối tượng 19 tuổi này từng có tiền sử bệnh tâm thần.Tuy nhiên, sau đó do phát hiện đối tượng có những tuyên bố mang tính cực đoan và đã có tiếp xúc với các thành viên của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Pháp hiện là một thành viên trong liên minh do Mỹ đứng đầu chống IS tại Iraq, đồng thời cũng can thiệp quân sự vào Mali nhằm truy quét các phần tử Hồi giáo cực đoan tại quốc gia Tây Phi này. ​Những hoạt động của Pháp ở nước ngoài được cho là khiến nước này phải hứng chịu nhiều vụ tấn công do các phiến quân Hồi giáo gây ra.Loạt vụ tấn công do IS tiến hành ở Paris hồi tháng 11/2015 đã cướp đi sinh mạng của 130 người, và trong 2 năm rưỡi qua hơn 100 người đã thiệt mạng trong nhiều vụ khủng bố khác tại Pháp.Nước Pháp đã được đặt trong tình trạng báo động kể từ khi xảy ra các vụ tấn công khủng bố năm 2015./.