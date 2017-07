Hai thành viên Hồi giáo bị bắt ở đồn cảnh sát Adana, Thổ Nhĩ Kỳ. (Nguồn: (AFP)

Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ ngày 17/7 thông báo chính quyền Ankara đã liệt hơn 4.000 công dân Nga vào danh sách đen cấm nhập cảnh kể từ năm 2011 do bị tình nghi liên quan đến nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng.Một thông báo của Bộ Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ cho biết, từ năm 2011, Ankara cũng trục xuất hơn 800 người Nga vì lý do trên.Danh sách bị cấm nhập cảnh vào Thổ Nhĩ Kỳ do bị tình nghi liên quan đến IS tổng cộng ​hơn 53.780 người nước ngoài thuộc 146 nước, phần lớn là từ Saudi Arabia (7.523 người), Tunisia (4.605 người) và Nga (4.128 người).Trong các nước châu Âu, đứng đầu danh sách đen của Ankara là Pháp (2.600 người), sau đó đến Bỉ (1.500) và Anh (1.100 người).Trong số 4.957 người nước ngoài bị trục xuất khỏi Thổ Nhĩ Kỳ kể từ năm 2011 có 804 người Nga, 435 người Indonesia, 308 người Tajikistan.Hồi tháng Tư vừa qua, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố hơn 4.000 người Nga đang tham gia hàng ngũ IS./.