Theo Daily Mail, các nhà khảo cổ đã tìm thấy một căn nhà dài và một đồng xu 1.100 năm tuổi của người Anglo Saxon khi đang tiến hành khai quật ở pháo đài Burghead, gần Lossiemouth, Moray, Scotland.Các chuyên gia tin rằng pháo đài này từng là nơi có bộ máy cai trị quan trọng trong vương quốc của người Pict - thường được mô tả là tộc người cổ xưa bị lãng quên của Scotland, có niên đại từ năm 500 đến năm 1.000 sau công nguyên.Các hiện vật bao gồm những bức chạm khắc hình bò ở Burghead và một miệng giếng ngầm bí ẩn đã được phát hiện vào những năm 1800, còn những hiện vật khác được cho là đã bị phá hủy khi một thị trấn mới được xây dựng phía trên pháo đài cũng trong thời gian đó.Tuy nhiên, một cuộc khai quật mới của các nhà nghiên cứu đến từ Đại học Aberdeen đã dẫn tới những phát hiện mới.Đội khai quật đã phát hiện một ngôi nhà dài của người Pict, và tìm thấy một đồng tiền xu Anglo Saxon thời Alfred Đại đế trong đó, từ đó cung cấp những bằng chứng xác định niên đại then chốt đối với việc sử dụng ngôi nhà và pháo đài trước đây.Các nhà khảo cổ cho biết đồng tiền xu có niên đại từ cuối thế kỷ thứ 9, khi các vụ cướp bóc và việc định cư của người Viking dẫn tới những thay đổi lớn trong xã hội người Pict.Tiến sỹ Gordon Noble, giảng viên cấp cao thuộc Đại học Aberdeen, cho biết: “Giả định vẫn luôn là không còn gì sót lại ở Burghead; rằng tất cả đều đã biến thành tro bụi vào thế kỷ 19 nhưng không có ai thực sự xem xét kỹ bên trong pháo đài để kiểm tra xem còn thứ gì khác còn lại hay không."“Dưới những lớp gạch đá của thế kỷ 19, chúng tôi đã bắt đầu tìm thấy những hiện vật rất có ý nghĩa còn sót lại của người Pict. Chúng tôi có lẽ đã phát hiện được một ngôi nhà dài của người Pict. Đây là một điều quan trọng vì Burghead có khả năng là một trong những trung tâm then chốt của hoàng gia ở miền Bắc Pictland, và việc hiểu rõ bản chất của việc định cư trong pháo đài là điều then chốt để hiểu được quyền lực đã được vật chất hóa ra sao trong những khu vực quan trọng được bảo vệ này," Gordon Noble cho biết.“Có một chiếc lò sưởi bằng đá rất đẹp ở một đầu của tòa nhà và đồng tiền Anglo Saxon cho thấy công trình này có niên đại vào khoảng cuối thời gian sử dụng pháo đài, dựa trên các kết quả xác định niên đại trước đây," tiến sỹ Noble cho hay, “Đồng tiền xu cũng là một phát hiện thú vị, vì nó cho thấy những người sinh sống trong pháo đài đã có thể tiếp cận các mạng lưới trao đổi phạm vi rộng. Đồng tiền cũng được đục lỗ, có lẽ là để đeo trên người; nó cho thấy rằng những người sinh sống ở pháo đài trong nền kinh tế phi tiền tệ này đã trưng bày của cải ngay trên người mình."Tiến sỹ Gordon Noble còn cho biết: “Nhìn chung, những phát hiện này cho thấy rằng vẫn có thể thu thập được nhiều thông tin có giá trị từ Burghead để cho chúng ta biết nhiều hơn về xã hội này trong thời đại rất có ý nghĩa đối với miền Bắc Scotland - ngay khi những người Viking di cư đang củng cố quyền lực của họ ở Shetland và Orkney, và tiến hành các cuộc tấn công vào Scotland lục địa.”Cuộc khai quật đã được tiến hành cùng tổ chức Burghead Headland và bộ phận Khảo cổ của Hội đồng Aberdeenshire.Nhà khảo cổ thuộc Hội đồng Aberdeenshire Bruce Mann cho biết: “Pháo đài Burghead từ lâu đã được công nhận là nơi có bộ máy cai trị quan trọng trong thời kỳ đầu trung cổ và được biết đến là pháo đài lớn nhất thuộc loại này ở Scotland. Tầm quan trọng của nó vừa tiếp tục gia tăng với phát hiện này. Việc chúng ta có được những công trình và nền móng có niên đại xa xưa như vậy thật đáng kinh ngạc, và công việc mà trường đại học đang thực hiện đang hé lộ thêm nhiều điều về thời kỳ thường được gọi sai là ‘thời kỳ đen tối'."/.