Quang cảnh buổi đối thoại giữa Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung với người dân xã Đồng Tâm (Ảnh: Nguyễn Văn Cảnh/TTXVN)

Về vụ việc xảy ra tại xã Đồng Tâm, huyện Mỹ Đức, thành phố Hà Nội, lúc 10 giờ ngày 22/4, tại hội trường Ủy ban Nhân dân xã Đồng Tâm, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã về gặp gỡ, đối thoại trực tiếp với người dân.Tại buổi đối thoại, người dân xã Đồng Tâm đã nêu 8 kiến nghị chính trong số 21 kiến nghị. Đó là sau khi tự kiểm điểm, người dân xã Đồng Tâm tự nhận thấy do không hiểu biết nên đã có những sai sót, vi phạm pháp luật. Vì vậy, nhân dân mong muốn các cơ quan chức năng và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tha thứ, khoan hồng, không truy cứu hình sự.Người dân Đồng Tâm đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Mỹ Đức không tuyên truyền trên loa đài của huyện về đất đồng Sênh là đất quốc phòng khi chưa làm rõ trắng đen để nhân dân không bức xúc. Người dân đề nghị công an huyện, công an thành phố không về trấn áp làm nhân dân bức xúc; đề nghị Tập đoàn Viettel không xây dựng gì trên đất đồng Sênh khi chưa có kết luận và giải quyết cuối cùng.Sau khi lắng nghe các ý kiến của người dân xã Đồng Tâm, Chủ tịch Nguyễn Đức Chung khẳng định rất chia sẻ với những bức xúc của người dân trong thời gian vừa qua và tại buổi đối thoại ngày hôm nay. Xã Đồng Tâm được tặng thưởng danh hiệu cao quý Anh hùng từ thời kỳ kháng chiến chống Pháp, có 11 Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, 168 lượt con em trong xã xung phong lên đường ra chiến trường; đồng thời tin tưởng, sau sự việc này, chính quyền và người dân xã Đồng Tâm sẽ ngày càng phát huy truyền thống quý báu đó.“Thành phố đã ra quyết định Thanh tra 1121 ngày 20/4/2017 thanh tra toàn diện việc quản lý, sử dụng và quá trình xử lý từ trước tới nay đối với diện tích đất khu sân bay Miếu Môn thuộc địa giới hành chính xã Đồng Tâm. Tôi cam kết đúng 45 ngày sẽ có kết luận và trực tiếp tôi sẽ về đây công bố công khai cho đến khi bà con đồng thuận. Để việc thanh tra được khách quan, sẽ có đại diện Ban Dân vận Trung ương, Đại biểu Quốc hội, Thanh tra Chính phủ cùng giám sát. Đề nghị bà con cung cấp tư liệu và cùng tham gia giám sát để thanh tra được công tâm, chính xác," Chủ tịch Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh./.