Theo phóng viên TTXVN tại Liên bang Nga, ngày 9/5, tại hầu hết các thành phố lớn trên toàn nước Nga diễn ra các cuộc diễu binh và diễu hành cũng như các hoạt động khác để chào mừng 72 năm Ngày Chiến thắng trong Chiến tranh Vệ quốc Vĩ đại (9/5/1945-9/5/2017).Đã thành truyền thống, hoạt động kỷ niệm bắt đầu bằng việc đặt hoa tại các tượng đài và bia tưởng niệm.Các thành phố lớn tổ chức diễu binh với sự tham gia của tất cả các quân chủng và trình diễn các loại vũ khí mới nhất, hiện đại nhất, nhiều khu vực tổ chức triển lãm vũ khí, các cuộc tuần hành của “Trung đoàn Bất tử,” các buổi trình diễn ca múa nhạc.Các bộ phim về chiến tranh được chiếu miễn phí ngoài trời, tái dựng lại những căn bếp dã chiến nơi mọi người dân có thể nếm khẩu phần bánh mỳ và cháo của các chiến sỹ thời chiến.Chương trình kỷ niệm kết thúc bằng màn bắn súng và pháo hoa chào mừng vào lúc 21 giờ hoặc 22 giờ theo giờ địa phương.Cuộc diễu binh tại thủ đô Moskva bắt đầu vào lúc vào lúc 10 giờ giờ địa phương (tức 14 giờ giờ Hà Nội), song do đất nước có tới 7 múi giờ nên vùng Viễn Đông là nơi kỷ niệm Ngày Chiến thắng sớm nhất trên cả nước.Dự kiến khoảng 1.700 người và 87 đơn vị xe máy quân sự trong đó có 12 mẫu vũ khí từ thời Chiến tranh Vệ quốc sẽ tham dự cuộc tuần hành tại thành phố Khabarovsk, Viễn Đông.Cuộc diễu hành của “Trung đoàn bất tử” năm nay được tổ chức không chỉ trên mặt đất mà cả trên không và dự định sẽ phá kỷ lục về số lượng người tham dự. 10 máy bay hạng nhẹ sẽ bay dọc bờ sông Amur ở Khabarovsk, mang theo ảnh các phi công chiến đấu đã sinh ra, phục vụ hoặc làm việc tại vùng này.Đội nhảy dù cũng mang theo ảnh chân dung 14 liệt sỹ thời Chiến tranh Vệ quốc khi hạ cánh xuống khu vực Bia Tưởng niệm Vinh quang.Một số kỷ lục cũng sẽ được lập để vinh danh những người chiến thắng, ví dụ tại thành phố Zheleznovodsk, vùng Stavropol, ra mắt chiếc khăn xanh lớn nhất cả nước, dài tới 16​m.Đoàn ôtô diễu hành tại Stavropol cũng lập kỷ lục với 7.000 xe tham dự, các xe đều mô phỏng các loại xe quân sự có in biểu tượng của Ngày Chiến thắng.Các vận động viên từ thành phố Ulan-Ude​ thay phiên nhau thực hiện 26.298 lượt nâng tạ để kỷ niệm 26.298 ngày hòa bình tính từ ngày 9/5/1945 cho đến nay.Hoạt động kỷ niệm tại thành phố Saint Peteburg​ năm nay cũng lần đầu tiên có sự tham gia của hơn 40 máy bay và trực thăng tác chiến, chiến thuật, vận tải và quân đội.Sự kiện trung tâm của hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng là cuộc diễu binh trên Quảng trường Đỏ tại Moskva dưới sự chỉ huy của Tư lệnh Lục quân, Trung tướng Oleg Saliukov.Hơn 10.000 người, 114 đơn vị vũ khí và xe máy quân sự tối tân nhất được huy động tham dự. 72 máy bay, gồm 17 trực thăng và 55 máy bay quân sự, đại diện cho lực lượng Không quân, trong đó có những loại máy bay hiện đại nhất như Tu-160 mang tên lửa vốn được mệnh danh là “Thiên nga Trắng” và máy bay ném bom siêu thanh Tu-22M3, máy bay vận tải lớn nhất thế giới Mi-26.Các giàn tên lửa Iskander, Buk, S-400 Triumph, pháo Pansir​... đại diện cho sức mạnh của lực lượng Bộ binh Quân đội Nga.Nhân Ngày Chiến thắng, Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu đã chúc mừng tất cả các cựu chiến binh và binh sĩ Quân đội.Ông khẳng định, ngày 9/5 vĩnh viễn đi vào lịch sử thế giới như biểu tượng của chủ nghĩa yêu nước và sức mạnh tinh thần của nhân dân Nga đã vượt qua cuộc chiến tranh tàn khốc và đẫm máu không chỉ để bảo vệ tự do và độc lập của quê hương, mà còn giải phóng cả châu Âu khỏi chủ nghĩa phátxít.Hoạt động kỷ niệm Ngày Chiến thắng còn diễn ra tại một số nước cộng hòa thuộc Liên Xô cũ cũng như tại nhiều nước trên thế giới.Trước đó, ngày 8/5, Tổng thống Vladimir Putin đã chúc mừng lãnh đạo các nước nhân 72 năm Ngày Chiến thắng, trong đó ông nhấn mạnh Ngày Chiến thắng là sự kiện thiêng liêng và biểu tượng cho tinh thần yêu nước bất diệt của thế hệ cha ông đã sát cánh chiến đấu bên nhau trên chiến trường cũng như lao động hy sinh tại hậu phương để giải phóng Tổ quốc và toàn nhân loại khỏi chủ nghĩa phátxít.Tổng thống Nga cũng chỉ ra rằng một cuộc đấu tranh chung chống lại bất kỳ âm mưu bóp méo lịch sử, biện minh cho chủ nghĩa phátxít và quốc xã nào sẽ là hành động biết ơn và kính trọng cao nhất dành cho các chiến sỹ giải phóng.Năm 2016, đích thân Tổng thống Putin đã mang ảnh ông mình tham dự tuần hành với “Trung đoàn Bất tử.”Theo con số cập nhật năm 2015, hơn 26 triệu người Liên Xô, gồm cả binh sỹ và dân thường, đã ngã xuống trong Cuộc chiến tranh Vệ quốc 1941-1945, cuộc chiến tranh đã thay đổi cục diện của Chiến tranh thế giới lần thứ hai với chiến thắng của phe Đồng minh trước chủ nghĩa phátxít và quốc xã Đức.Mỗi năm vào những ngày này, người dân thế giới đều ôn lại những ngày tháng đau thương nhưng hào hùng hơn 70 năm trước, cũng như bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã đóng góp công sức làm nên chiến thắng vĩ đại trong cuộc chiến được xem là tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại này, đặc biệt là các chiến sỹ Hồng quân Liên Xô.Nhân loại không thể quên sự hy sinh, lòng dũng cảm và chủ nghĩa anh hùng của những người lính Xô Viết phải đối mặt với kẻ thù hùng mạnh nhất lúc bấy giờ, trước đó đã dễ dàng xâm chiếm hầu hết lãnh thổ Tây Âu.Quân và dân Liên Xô đã chiến đấu chống lại sự áp bức nô lệ, vì nền độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia, cũng như của tất cả các dân tộc trên thế giới.Chiến thắng phátxít đã làm tan rã hệ thống thuộc địa và cổ vũ hoạt động của các phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới, trong đó có Việt Nam./.