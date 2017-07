Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chia tay nhân dân tỉnh Preah Sihanouk dự Lễ tiễn tại sân bay quốc tế Sihanouk. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, chiều 22/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã về đến Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia theo lời mời của Quốc vương Norodom Sihamoni.Trong thời gian chuyến thăm từ ngày 20-22/7, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã hội đàm với Quốc vương Norodom Sihamoni; hội kiến Chủ tịch Thượng viện Samdech Say Chhum, Chủ tịch Quốc hội Samdech Heng Samrin, Thủ tướng Chính phủ Samdech Techo Hun Sen.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã đến thăm Đại Tăng thống Tep Vong và Đại Tăng thống Burkri; tiếp Chủ tịch Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam Men Som On; dâng hoa tại Đài Độc lập, Đài Tưởng niệm Cố Quốc vương Norodom Sihanouk và Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại thủ đô Phnom Penh; đi thăm tỉnh Preah Sihanouk và dự lễ khánh thành Đài Hữu nghị Việt Nam-Campuchia tại đây.Qua hội đàm, hội kiến, hai bên ghi nhận chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lần này là dấu mốc lịch sử quan trọng, khi hai nước cùng kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao và có nhiều hoạt động thiết thực, ý nghĩa trong Năm hữu nghị Việt Nam-Campuchia 2017.Hai bên nhất trí cho rằng kế thừa quan hệ hữu nghị gắn bó từ trong lịch sử, 50 năm qua quan hệ láng giềng tốt đẹp Việt Nam-Campuchia đã vượt qua nhiều thử thách, đạt được những thành quả toàn diện, to lớn, quan trọng trong sự nghiệp đấu tranh chống kẻ thù chung, đấu tranh giành độc lập dân tộc, lật đổ chế độ diệt chủng, xây dựng và phát triển đất nước. Những thành quả đó bắt nguồn từ mối quan hệ đoàn kết gắn bó khăng khít, không thể tách rời, nương tựa vào nhau và đã trở thành tài sản chung vô giá của hai nước, là nền tảng, động lực mạnh mẽ cho sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển của mỗi nước.Hai bên khẳng định cùng quyết tâm phát huy cao độ những thành quả đạt được trong quan hệ hai nước, nỗ lực vun đắp, thúc đẩy quan hệ láng giềng hữu nghị cao đẹp Việt Nam-Campuchia phát triển mạnh mẽ, thực chất, lâu dài.Nhân chuyến thăm, hai bên đã ký Tuyên bố chung về tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Campuchia và bốn văn kiện hợp tác giữa hai nước.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã trao quà của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam tặng Tòa nhà làm việc của Quốc hội Campuchia, trị giá 25 triệu USD; tặng Quốc vương và Hoàng Thái hậu hai xe cứu thương và tặng tỉnh Preah Sihanouk 50 bộ máy vi tính./.