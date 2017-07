Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: Chanh Đa/TTXVN)

Ngày 21/7, tại thủ đô Phnom Penh, bên lề chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam, do Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu, đã có buổi làm việc với ông Ouk Kim Lek, Quốc vụ khanh Bộ Nội vụ Campuchia.Tại buổi làm việc, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành khẳng định quan điểm của Đảng, Chính phủ Việt Nam luôn mong muốn Campuchia ổn định, hòa bình và phát triển thịnh vượng.Về công tác phối hợp giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Nội vụ Campuchia, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành cho rằng, thời gian qua lực lượng công an hai nước đã thực hiện tốt công tác phối hợp, trao đổi thông tin, triệt phá được nhiều chuyên án xuyên quốc gia như tội phạm ma túy và tội phạm buôn bán người qua biên giới.Lực lượng công an hai nước đã kịp thời nắm chắc tình hình, trao đổi phối hợp và đấu tranh có hiệu quả, làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch nhằm làm phương hại lợi ích và an ninh mỗi nước; kiên trì thực hiện nguyên tắc không cho phép bất cứ lực lượng thù địch nào sử dụng lãnh thổ của nước này để phá hoại hòa bình, an ninh và ổn định của nước kia.Về những công tác hợp tác trong thời gian tới, Thượng tướng Nguyễn Văn Thành đề nghị hai bên cần tiếp tục triển khai có hiệu quả các kế hoạch hợp tác mà hai bộ đã ký kết, nhằm xây dựng một đường biên giới hòa bình, đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt là phối hợp với các bộ, ngành chức năng, thực hiện có hiệu quả các văn kiện mà các bộ, ngành vừa ký kết trong chuyến thăm chính thức của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.Về phần mình, Quốc vụ khanh Ouk Kim Lek đánh giá cao chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và chuyến làm việc của đoàn đại biểu cấp cao Bộ Công an Việt Nam với Bộ Nội vụ Campuchia; khẳng định chuyến thăm tiếp tục là cơ sở vững chắc để củng cố và tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết của nhân dân hai nước ngày càng phát triển trong thời gian tới.Quốc vụ khanh Ouk Kim Lek đánh giá cao những thành tựu hai nước đạt được trên lĩnh vực an ninh; đồng thời nêu cao quyết tâm phối hợp chặt chẽ với lực lượng công an, đặc biệt là với các tỉnh có chung đường biên giới, đập tan các âm mưu của các thế lực thù địch nhằm phá hoại an ninh trật tự, ổn định chính trị của mỗi nước./.