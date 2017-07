Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng với các đại biểu. (Ảnh: Trí Dũng/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước Vương quốc Campuchia, sáng 21/7, tại Thủ đô Phnom Penh, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp đoàn Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam và Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, do bà Men Som On, Ủy viên Ban Thường vụ Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia, Phó Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam làm Trưởng đoàn.Bà Men Som On giới thiệu với Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng về các hoạt động thiết thực, ý nghĩa của Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam thời gian qua, qua đó góp phần phổ biến sâu rộng trong các tầng lớp nhân dân về truyền thống quan hệ tốt đẹp giữa hai nước, đồng thời vận động nhân dân tích cực triển khai các thỏa thuận hợp tác giữa hai nước.Hội đã tổ chức nhiều hoạt động cụ thể nhằm tăng cường giao lưu, trao đổi đoàn cựu chuyên gia, quân tình nguyện và đại biểu thanh niên, tăng cường giao lưu, hữu nghị và hợp tác giữa các địa phương biên giới hai nước, góp phần vào sự phát triển chung của quan hệ Việt Nam-Campuchia.Nhân dịp này, bà Men Som On chân thành cảm ơn sự giúp đỡ to lớn mà Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam luôn dành cho nhân dân Campuchia trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bày tỏ vui mừng được trở lại thăm đất nước Campuchia và được gặp lại những người bạn thân thiết của Việt Nam; bày tỏ hài lòng về những kết quả đã đạt được trong chuyến thăm Campuchia lần này, các cuộc hội đàm, hội kiến đã diễn ra trong bầu không khí thân tình, cởi mở, tình cảm hữu nghị anh em thân thiết.Tổng Bí thư nhấn mạnh quan hệ Việt Nam-Campuchia có truyền thống lâu đời, trải qua 50 năm chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao, đã được thử thách qua thời gian và sẽ tiếp tục được vun đắp, phát triển bền vững trong tương lai. Những thành quả đạt được trong quan hệ hai nước là kết quả những nỗ lực cố gắng, sự đóng góp của các cấp, các ngành, các địa phương, trong đó có Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam.Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoan nghênh Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam đã có nhiều hoạt động phong phú, sinh động và sáng tạo, thu hút sự quan tâm, tham gia của các ngành, các giới, các tầng lớp nhân dân.Tổng Bí thư nhấn mạnh vai trò quan trọng của hoạt động ngoại giao nhân dân trong việc vun đắp, phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Campuchia; mong muốn hai Hội Hữu nghị hai nước tăng cường phối hợp tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động thiết thực, hiệu quả, vì sự phồn vinh của mỗi nước, sự vững bền của quan hệ Việt Nam-Campuchia./.