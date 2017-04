Đại sứ Dương Chí Dũng (ngoài cùng bên trái) và phu nhân cùng Đại sứ Lào Khan-Inh Khitchadeth và phu nhân. (Ảnh: Duy Thái/TTXVN)

Các cán bộ, nhân viên hai phái đoàn Việt Nam và Lào chụp ảnh lưu niệm nhân dịp Tết cổ truyền Bunpimay Lào tại Geneva. (Ảnh: Duy Thái/TTXVN)

Nhân dịp Tết cổ truyền Bun Pi May của dân tộc Lào, ngày 21/4, Đại sứ Dương Chí Dũng, Trưởng Phái đoàn thường trực Việt Nam bên cạnh Liên hợp quốc, Tổ chức Thương mại thế giới (WTO) và nhiều tổ chức quốc tế khác tại Geneva (Thụy Sĩ), đã dẫn đầu đoàn cán bộ, nhân viên Phái đoàn Việt Nam tới chúc mừng Tết cổ truyền và chia vui với các đồng nghiệp Lào tại Phái đoàn thường trực CHDCND Lào bên cạnh Liên hợp quốc và các tổ chức quốc tế khác tại Geneva.Theo phóng viên TTXVN tại Geneva, phát biểu nhân dịp này, Đại sứ Dương Chí Dũng bày tỏ những lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến Đại sứ Khan-Inh Khitchadeth, các cán bộ Lào đang công tác tại Geneva và gia đình một năm mới hạnh phúc, an khang, thịnh vượng.Đại sứ Dương Chí Dũng cũng khẳng định mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam​-Lào là do Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Souphanouvong, Chủ tịch Kaysone Phomvihane gây dựng, được các thế hệ lãnh đạo hai Đảng, nhà nước và nhân dân hai nước dày công vun đắp.Đại sứ vui mừng nhận thấy quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào ngày càng được tăng cường, phát triển sâu rộng trên tất cả lĩnh vực, có hiệu quả và thiết thực.Đại sứ nhấn mạnh năm 2017 là năm đặc biệt trong quan hệ hai nước hướng với sự kiện kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao, Năm Hữu nghị đoàn kết Việt Nam-Lào.Khẳng định truyền thống gắn bó anh em giữa hai phái đoàn tại Geneva phản ánh mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào đã, đang và sẽ tiếp tục được thể hiện tại Liên hợp quốc và các diễn đàn đa phương, Đại sứ Dương Chí Dũng mong rằng trong thời gian tới hai phái đoàn sẽ tiếp tục duy trì và phát triển truyền thống tốt đẹp này, trong việc phối hợp trên các mặt công tác chuyên môn cũng như tăng cường các hoạt động giao lưu giữa các cán bộ và nhân viên hai phái đoàn.Đại sứ Lào Khan-Inh Khitchadeth đã phát biểu cảm ơn các bạn Việt Nam tới chúc Tết, mang lại niềm vui và may mắn đầu năm cho các bạn Lào nhân dịp năm mới 2560 theo Phật lịch.Đại sứ Khan-Inh Khitchadeth nhắc lại lời nhắn nhủ của Bác Hồ: "Việt-Lào hai nước chúng ta, tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long."Điểm lại tình hữu nghị giữa hai quốc gia trong thời gian qua, nhấn mạnh ý nghĩa và tầm quan trọng của quan hệ giữa hai Đảng, hai nhà nước, và nhân dân hai nước Lào-Việt Nam, Đại sứ Khan-Inh Khitchadeth bày tỏ tin tưởng rằng phái đoàn hai nước tại Geneva sẽ tiếp nối, thắt chặt thêm mối quan hệ hữu nghị truyền thống đời đời thủy chung giữa hai dân tộc Việt- Lào.Nhấn mạnh đặc thù của địa bàn ngoại giao Geneva, với một trong các hoạt động quan trọng nhất là Hội đồng Nhân quyền, một diễn đàn hợp tác, đối thoại quan trọng nhưng đồng thời cũng thường xuyên bị một số quốc gia lợi dụng để gây sức ép, can thiệp vào công việc nội bộ của quốc gia khác, Đại sứ Khan-Inh Khitchadeth bày tỏ mong muốn được thường xuyên kết nối và trao đổi thống nhất về quan điểm với Việt Nam trên các diễn đàn quốc tế.Cũng nhân cuộc gặp mặt thân mật này, các đại biểu tham dự đã cùng chúc nhau những lời tốt đẹp, chúc cho sự hợp tác toàn diện giữa hai nước Lào và Việt Nam nói chung và giữa hai phái đoàn Việt Nam và Lào tại Geneva nói riêng, không ngừng được củng cố cả về chiều rộng và chiều sâu.Gặp gỡ chia vui nhân dịp Tết truyền thống của nhân dân Lào và Việt Nam giữa các cán bộ và nhân viên ngoại giao tại Geneva đã trở thành một trong các hoạt động truyền thống thường niên giữa hai phái đoàn Việt Nam và Lào tại trung tâm của các hoạt động ngoại giao đa phương của châu Âu này./.