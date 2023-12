11 tháng của năm nay, số doanh nghiệp thành lập mới tăng 6%

11 tháng năm nay , cả nước có hơn 146.000 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, với tổng số vốn là 1.366.200 tỷ đồng, tăng 6% về số doanh nghiệp, giảm 7,9% về vốn đăng ký so với cùng kỳ năm ngoái.

Ngày 29/11, thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 11, cả nước có gần 14.270 doanh nghiệp thành lập mới.

Theo đó, số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường trong 11 tháng đã xấp xỉ 201.530 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Con số này cũng gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022 (164.500 doanh nghiệp).

Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới trong 11 tháng qua là 146.044 doanh nghiệp, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 3,15 triệu tỷ đồng, giảm trên 29% so với cùng kỳ. Trong đó, số vốn đăng ký thành lập mới là 1,366 triệu tỷ đồng, giảm 7,9%. Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 1,78 triệu tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Trên cơ sở đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp trong 11 tháng là 9,4 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm ngoái./.