Gần 201.530 doanh nghiệp gia nhập thị trường kể từ đầu năm 2023

Ảnh minh họa. (Vietnam+)

Ngày 29/11, thông tin từ Tổng cục Thống kê cho biết trong tháng 11, cả nước có gần 14.270 doanh nghiệp thành lập mới. Theo đó, số doanh nghiệp thành lập mới và tái gia nhập thị trường trong 11 tháng đã xấp xỉ 201.530 doanh nghiệp, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2022.

Con số này cũng gấp 1,2 lần mức bình quân doanh nghiệp gia nhập và tái gia nhập thị trường giai đoạn 2018-2022 (164.500 doanh nghiệp).

Cụ thể, số doanh nghiệp thành lập mới là 146.044 doanh nghiệp, tăng 6,0% so với cùng kỳ năm 2022. Tuy nhiên, tổng số vốn đăng ký bổ sung vào nền kinh tế là 3,15 triệu tỷ đồng, giảm trên 29% so với cùng kỳ. Trong đó, số vốn đăng ký thành lập mới là 1,366 triệu tỷ đồng, giảm 7,9%. Số vốn đăng ký tăng thêm của các doanh nghiệp đang hoạt động đạt 1,78 triệu tỷ đồng, giảm 40% so với cùng kỳ. Trên cơ sở đó, vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp trong 11 tháng là 9,4 tỷ đồng, giảm 13% so với cùng kỳ năm 2022.

Những chính sách xã hội và kinh tế nổi bật có hiệu lực trong tháng 12 Trong tháng 12, Nghị định bổ sung và hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế, sửa đổi mức hưởng bảo hiểm y tế và Nghị định quy định quy trình tố giác hành vi bạo lực gia đình sẽ có hiệu lực.

Theo báo cáo, doanh nghiệp thành lập mới đa phần có quy mô nhỏ (dưới 10 tỷ đồng) với 132.600 doanh nghiệp (chiếm 90%, tăng 7,2% so với cùng kỳ). Lĩnh vực hoạt động chủ yếu là dịch vụ (109.700 doanh nghiệp, chiếm 75%), nhóm ngành công nghiệp và xây dựng 34.700 doanh nghiệp (chiếm 24%) và nhóm ngành nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản 1.600 doanh nghiệp (chiếm 1%).

Với tình hình chung, lĩnh vực kinh doanh bất động sản tiếp tục ghi nhận số doanh nghiệp đăng ký mới giảm mạnh khoảng 47% so với cùng kỳ. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng và bảo hiểm có mức giảm 18%, nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản giảm gần 12%.

Bên cạnh đó, số liệu thống kê cũng ghi nhận gần 6.600 doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục giải thể trong tháng 11, tăng 35% so với tháng trước và tăng gần 30% so với cùng kỳ. Trong đó, hơn 1.400 doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tương ứng giảm gần 4% và tăng 1,5%. Tính chung 11 tháng, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 160 nghìn doanh nghiệp, tăng 20% so với cùng kỳ. Như vậy, bình quân một tháng có 14.400 nghìn doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường./.