60.000 việc làm trong lĩnh vực ngân hàng bị “xóa sổ” năm 2023

Các ngân hàng toàn cầu đã loại bỏ hơn 60.000 việc làm trong năm 2023, đưa 2023 trở thành một trong những năm có số việc làm bị cắt giảm nặng nề nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008.

Động thái này cũng xóa đi phần lớn những tác động tích cực của xu hướng tuyển dụng rầm rộ trong giai đoạn sau đại dịch COVID-19.

Đây là năm thứ hai liên tiếp các ngân hàng đầu tư chứng kiến doanh thu từ các loại phí giảm mạnh trong bối cảnh hoạt động giao dịch và niêm yết công khai cạn kiệt.

Kết quả là các doanh nghiệp ở Phố Wall phải cố gắng bảo vệ tỷ suất lợi nhuận bằng cách cắt giảm số lượng nhân viên.

Ở những nơi khác, sự kiện UBS tiếp quản Credit Suisse đã dẫn đến việc cắt giảm ít nhất 13.000 việc làm và dự kiến con số này chưa dừng lại.

Chủ sở hữu công ty dịch vụ tài chính Silvermine Partners Lee Thacker cho biết: “Ở hầu hết các ngân hàng đều không có sự ổn định, không có đầu tư, không có tăng trưởng và có thể sẽ có thêm nhiều đợt cắt giảm việc làm.”

Theo tính toán của The Financial Times, 20 ngân hàng lớn nhất thế giới đã cắt giảm ít nhất 61.905 việc làm vào năm 2023. Để so sánh, trong cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008, có 140.000 việc làm đã bị cắt giảm bởi chính những ngân hàng này.

Số liệu này được The Financial Times tổng hợp dựa trên thông tin của các công ty và báo cáo của chính tờ báo này, trong đó không bao gồm các ngân hàng nhỏ hơn hoặc các đợt cắt giảm nhân sự nhỏ lẻ, nên tổng số việc làm bị mất trong lĩnh vực này sẽ cao hơn.

Trong những năm trước đây, xu hướng cắt giảm việc làm diện rộng trong lĩnh vực ngân hàng, chẳng hạn như vào năm 2015 và 2019, phần lớn đều xuất phát từ các “nhà băng” ở châu Âu từng phải vật lộn để đối phó với môi trường lãi suất thấp lịch sử.

Tuy nhiên, ít nhất một nửa số việc làm bị cắt giảm trong năm 2023 đến từ các ngân hàng ở Phố Wall, vốn đang phải vật lộn để đối phó với tốc độ tăng lãi suất ở Mỹ và châu Âu.

Trong nhiều trường hợp, các ngân hàng đang sa thải những người mà họ đã tuyển dụng sau đại dịch, khi nhu cầu giao dịch bị dồn nén đã gây ra một cuộc chiến giành nhân tài giữa các ngân hàng đầu tư.

Tuy nhiên, sự cắt giảm lớn nhất xảy ra với UBS của Thụy Sỹ. Trong vài giờ sau cuộc giải cứu Credit Suisse vào tháng Ba, những người theo dõi thị trường bắt đầu dự đoán rằng vụ sáp nhập ngân hàng quan trọng nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính 2007-2008 sẽ khiến hàng chục nghìn việc làm bị cắt giảm.

Credit Suisse đã lên kế hoạch cắt giảm 9.000 vị trí việc làm, nhưng UBS được cho là sẽ cắt giảm nhiều hơn và nhanh hơn, với việc loại bỏ các vị trí trùng lặp và đóng cửa phần lớn mảng ngân hàng đầu tư.

Vào tháng 11, UBS tiết lộ rằng họ đã cắt giảm 13.000 việc làm sau khi giải cứu Credit Suisse, đưa tổng số nhân viên về mốc 116.000 người.

Tuy nhiên, Giám đốc Điều hành Sergio Ermotti đã ra tín hiệu rằng năm 2024 sẽ là “năm bản lề” cho việc tiếp quản và các nhà phân tích quan ngại rằng sẽ có thêm hàng nghìn việc làm bị cắt giảm trong những tháng tới.

Công ty có lượng sa thải lớn thứ hai trong năm 2023 là Wells Fargo. Wells Fargo trong tháng này tiết lộ họ đã giảm số lượng nhân viên toàn cầu từ 12.000 vị trí xuống còn 230.000 vị trí.

Ngân hàng cho biết họ đã chi 186 triệu USD cho chi phí thôi việc chỉ trong quý 3/2023, thời điểm có 7.000 việc làm bị sa thải. Giám đốc điều hành Wells Fargo Charlie Scharf thông báo ngân hàng đã trích 1 tỷ USD cho chi phí thôi việc. Điều này làm dấy lên lo ngại sẽ có hàng chục nghìn việc làm khác đang gặp rủi ro.

Các tổ chức cho vay lớn khác ở Phố Wall cũng tiếp tục chương trình “cắt giảm lực lượng lao động” hàng năm của họ vào năm 2023.

Citigroup cắt giảm 5.000 việc làm, Morgan Stanley sa thải 4.800 việc làm, Bank of America giảm 4.000 việc, Goldman Sachs giảm 3.200 việc làm và JPMorgan Chase giảm 1.000 việc làm. Nói chung, các ngân hàng lớn ở Phố Wall đã cắt giảm ít nhất 30.000 nhân viên vào năm 2023.

Khó khăn có thể bủa vây lĩnh vực tài chính-ngân hàng châu Âu trong năm 2024 Giới quản lý tài chính, tư vấn và nhân sự dự báo các nhân viên ngân hàng ở châu Âu sẽ chứng kiến giao dịch giảm, mức thưởng khiêm tốn và việc làm bị cắt giảm mạnh trong năm 2024.

Trước đó, tháng 1/2022, Giám đốc điều hành Christian Stitch của Deutsche Bank đã bày tỏ lo ngại về việc xu hướng cạnh tranh tuyển dụng đã đẩy chi phí thù lao lên cao trên khắp Phố Wall. Tại đây, lương đã tăng gần 15% trong 12 tháng trước đó. Tuy nhiên chỉ chưa đầy hai năm sau, khó khăn đã buộc các ngân hàng phải tinh giản các hoạt động ngân hàng đầu tư.

Theo dữ liệu từ Liên minh Greenwich, cơ quan đánh giá chiến lược, phân tích trong lĩnh vực dịch vụ tài chính, các ngân hàng đầu tư lớn nhất đã cắt giảm 4% nhân sự chỉ trong nửa đầu năm nay và sẽ có nhiều đợt cắt giảm hơn nữa trong nửa cuối năm. Tuy nhiên, mức giảm của việc làm không nghiêm trọng bằng mức giảm doanh thu.

Trong khi đó, một số ngân hàng lớn đã không sa thải nhân viên trong năm 2023, bao gồm HSBC và Commerzbank. Cả hai ngân hàng này đều rất mạnh tay trong việc cắt giảm lực lượng lao động trong những năm gần đây. Ngân hàng lớn thứ hai của Italy là UniCredit đã không công bố bất kỳ đợt cắt giảm nhân sự lớn nào trong năm 2023./.