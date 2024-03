AFD tài trợ 80 triệu USD cho các dự án phát triển bền vững tại Miền Trung

Ngày 15/3, Bộ Tài chính và Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) đã ký Thỏa ước về khoản tài trợ cho hai dự án “Chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam” và “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến Tăng trưởng Xanh và ứng phó biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị,” với tổng trị giá là 72,3 triệu euro, tương đương gần 80 triệu USD.

Trước đó, được sự chấp thuận của Chính phủ Việt Nam, ngày 29/12/2023, Bộ Tài chính đã cùng với AFD ký kết các Thỏa ước vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp và Thỏa ước viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu ủy quyền qua AFD cho hai dự án nêu trên.

Tại lễ trao, Thứ trưởng Võ Thành Hưng cho biết Chính phủ Việt Nam luôn trân trọng và đánh giá cao sự hỗ trợ quý báu của Chính phủ Pháp nói riêng và Liên minh châu Âu nói chung thông qua Cơ quan tài trợ vốn là AFD. Các dự án do AFD hỗ trợ là các chương trình có ý nghĩa quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam.

“Số vốn vay cam kết nêu trên đã tiếp tục khẳng định AFD là nhà tài trợ song phương lớn nhất khu vực châu Âu của Việt Nam và sự quan tâm của Chính phủ Pháp trong việc tăng cường mối quan hệ đối tác chiến lược với Việt Nam. Đồng hành cùng vốn vay của AFD là vốn viện trợ không hoàn lại của Liên minh châu Âu nhằm nâng cao hiệu quả của các dự án, giúp cho các địa phương tăng cường năng lực trong việc vận hành các dự án và các hoạt động ứng phó với biến đổi khí hậu cụ thể tại địa phương,” Thứ trưởng Võ Thành Hưng nhấn mạnh.

Thay mặt Liên minh châu Âu, ông Peteris Ustubs-Giám đốc Ban Trung Đông, châu Á và Thái Bình Dương, Ủy ban châu Âu, cho biết đầu tư vào các dự án được Quỹ WARM tài trợ không chỉ hỗ trợ tăng cường khả năng phục hồi của cộng đồng tại địa phương mà còn góp phần vào nỗ lực chung chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Những sáng kiến này phù hợp với Chiến lược Cửa ngõ toàn cầu của EU nhằm thu hẹp khoảng cách đầu tư toàn cầu và là minh chứng cho cam kết của EU trở thành đối tác trung thành của Việt Nam trong các hành động về khí hậu và phát triển bền vững.

Bên cạnh đó, ông Oliver Brochet-Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam cho biết, Chính phủ Pháp thông qua AFD mong muốn hỗ trợ Việt Nam thực hiện các mục tiêu ưu tiên về khí hậu, thông qua các dự án đầu tư trong đó gồm dự án khắc phục tình trạng xói lở bờ biển tại tỉnh Quảng Nam và dự án tại tỉnh Quảng Trị nhằm củng cố hạ tầng cơ sở giúp giải quyết các vấn đề ngập lụt, vì mục tiêu đảm bảo phát triển kinh tế và cải thiện điều kiện sinh sống của người dân địa phương, thông qua các giải pháp dựa vào tự nhiên.

Nhân dịp này, đại diện Bộ Tài chính cùng đại diện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam và Quảng Trị cũng đã ký kết Hợp đồng cho vay lại vốn vay AFD từ ngân sách trung ương cho ngân sách địa phương để đảm bảo việc chuyển giao vốn và hiệu quả các Dự án đã được tài trợ.

Dự án Chống xói lở và Bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, tỉnh Quảng Nam có tổng mức đầu tư xây dựng 42 triệu euro (tương đương 982 tỷ đồng), do Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tài trợ và thời gian thực hiện kéo dài đến năm 2026. Phạm vi xây dựng công trình từ cửa sông (cầu tàu đi Cù Lao Chàm) dọc về hướng bắc đến bên phía bắc của khách sạn Victoria, dài gần 3,4 km. Mục tiêu của dự án là chống xói lở và bảo vệ bền vững bờ biển Hội An, đáp ứng nhu cầu cấp thiết về ổn định chỗ ở, phát triển kinh tế của cộng đồng dân cư khu vực dự án.

Dự án “Phát triển đô thị ven biển miền Trung hướng đến Tăng trưởng Xanh và ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Đông Hà” vay vốn của Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) với tổng mức đầu tư 42,36 triệu EURO (tương đương 1.153 tỷ đồng), Thời gian thực hiện dự án là 4 năm (2024-2027). Mục tiêu của dự án là phát triển hệ thống các đô thị ven biển miền Trung-Xây dựng thành phố Đông Hà thành Đô thị Xanh, ứng phó với biến đổi khí hậu.