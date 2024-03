Nghệ An mong muốn tiếp tục nhận viện trợ ODA từ Chính phủ Đức

Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: Cổng thông tin Điện tử tỉnh Nghệ An)

Mới đây, tại buổi làm việc với Đoàn công tác của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Đức, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Nguyễn Đức Trung mong muốn tiếp tục nhận được các khoản viện trợ ODA từ Chính phủ Đức; nhất là trong lĩnh vực hạ tầng thiết yếu, giao thông, hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng đô thị, năng lượng sạch, một số lĩnh vực phát triển chế biến trong sản xuất nông sản.

Đoàn công tác của Nhóm Nghị sỹ hữu nghị Việt Nam-Đức do ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ làm Trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ủy ban Nhân dân tỉnh. Cùng đi trong đoàn có Ngài Guido Hildner, Đại sứ Đức tại Việt Nam.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nguyễn Đức Trung khẳng định tỉnh Nghệ An xem đây là một cơ hội để tỉnh có thể giới thiệu về tình hình kinh tế-xã hội của tỉnh và mở ra những cơ hội hợp tác giữa tỉnh Nghệ An và các đối tác đến từ nước Cộng hòa Liên bang Đức trên một số lĩnh vực mà ông Đôn Tuấn Phong và Ngài Đại sứ Guido Hildner vừa đề cập.

Tại buổi làm việc, ông Đôn Tuấn Phong, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt Nam-Đức, cho biết tỉnh Nghệ An có lịch sử quan hệ với Cộng hòa Dân chủ Đức trước đây và Cộng hòa Liên bang Đức hiện nay.

Ông Đôn Tuấn Phong mong muốn phía Đại sứ quán Đức và tỉnh Nghệ An đi sâu thảo luận một số nội dung cụ thể mà hai bên có thế mạnh như kinh tế thương mại và đầu tư, khoa học công nghệ, giáo dục và đào tạo, văn hóa thể thao và du lịch...



Ngài Guido Hildner, Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Cộng hòa Liên bang Đức tại Việt Nam phát biểu. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Nghệ An)

Ngài Guido Hildner, Đại sứ Đức tại Việt Nam khẳng định hai nước Việt Nam-Đức đã có quan hệ hợp tác lâu đời. Đóng góp vào mối quan hệ hợp tác, hiện cộng đồng người Việt ở Đức với hơn 200.000 người hòa nhập tốt, được người Đức đánh giá cao.

Ngài Guido Hildner cho biết sẽ giới thiệu các nhà đầu tư đến tỉnh Nghệ An hợp tác trên các lĩnh vực như thúc đẩy hợp tác về kinh tế, quan hệ thương mại, xuất khẩu nông sản, thu hút nhân lực có tay nghề... Đối với 2 dự án ODA trên địa bàn tỉnh, thời hạn triển khai dự án đã hết, vì vậy mong muốn tỉnh Nghệ An sẽ tích cực trong hoàn thiện các thủ tục để gia hạn 2 dự án này.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, kết quả phát triển kinh tế Nghệ An vừa qua rất tích cực. Tốc độ tăng trưởng kinh tế năm 2023 đạt 7,14%, cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Một trong những điểm sáng nổi bật thời gian qua là thu hút vốn đầu tư FDI với hệ thống các Khu Kinh tế, Khu công nghiệp được đầu tư đồng bộ, nhiều chính sách ưu đãi theo mức cao nhất của Chính phủ.

Nghệ An đã có bước tiến vượt bậc trong thu hút đầu tư nước ngoài, 2 năm liên tiếp, Nghệ An nằm trong top 10 các tỉnh, thành có kết quả thu hút vốn đầu tư FDI cao nhất, năm 2022 đạt gần 1 tỷ USD, năm 2023 đạt gần 1,6 tỷ USD, đứng thứ 8 trong số 63 tỉnh, thành. Tổng đến nay Nghệ An thu hút được là 4,2 tỷ USD với 135 dự án FDI. Các dự án Nghệ An thu hút được cơ bản nằm trong lĩnh vực chế biến, chế tạo, nhất là sản xuất thiết bị, phụ kiện điện tử, công nghệ năng lượng mới...

Về kết quả hợp tác với Đức, trước đây Đức đã cử các chuyên gia quy hoạch, xây dựng đến thành phố Vinh để lập quy hoạch cho thành phố, nên hình ảnh của thành phố Vinh hiện tại mang rất nhiều dấu ấn của quy hoạch được thực hiện từ những năm 1970.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Chủ tịch Nhóm Nghị sỹ Hữu nghị Việt, ông Đức Đôn Tuấn Phong phát biểu. (Nguồn: Cổng Thông tin Điện tử tỉnh Nghệ An)

Tháng Năm tới, sẽ tổ chức kỷ niệm 50 năm Cộng hòa Liên bang Đức giúp tỉnh xây dựng lại thành phố. Hiện trên địa bàn thành phố Vinh vẫn còn những khu nhà chung cư do Cộng hòa Liên bang Đức giúp xây dựng.



Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, quan hệ thương mại của hai bên còn hết sức khiêm tốn. Năm 2023, kim ngạch nhập khẩu từ Đức đạt hơn 1,8 triệu USD; kim ngạch xuất khẩu đạt hơn 55 triệu USD, các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là tôn, thép, hoa quả chế biến... chưa có các mặt hàng xuất khẩu chế biến, chế tạo cao cấp.

Hiện trên địa bàn tỉnh chưa có doanh nghiệp FDI của Đức. Về ODA, hiện có 2 dự án dự án Đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải, rác thải các bệnh viện tỉnh Nghệ An và Dự án Dự án Tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh.

Với những gợi ý hợp tác của ông Đôn Tuấn Phong và Ngài Đại sứ Guido Hildner, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An mong muốn Đoàn công tác giới thiệu các nhà đầu tư, đối tác đến hợp tác tại tỉnh, tập trung vào các lĩnh vực có thế mạnh như chế biến, chế tạo, công nghiệp cơ khí, phụ tùng ôtô, linh kiện điện tử....

Nhấn mạnh những cơ hội thuận lợi trong quan hệ hợp tác kinh tế, thúc đẩy phát triển thương mại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cho biết Nghệ An đang chỉ đạo cơ quan chuyên môn rà soát, hoàn thành dự án ODA, trình cơ quan Trung ương tiếp tục báo cáo Chính phủ việc gia hạn đối với Dự án tăng cường hệ thống y tế tuyến tỉnh…/.

