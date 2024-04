Bà Rịa-Vũng Tàu sẵn sàng đón và phục vụ du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Toàn cảnh trung tâm huyện Côn Đảo với bãi biển sạch và các dịch vụ đã sẵn sàng phục vụ du khách. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5 đang đến rất gần, ngành du lịch Bà Rịa-Vũng Tàu đã sẵn sàng tâm thế để đón và phục vụ du khách.

Những ngày gần đây, số lượng du khách đặt phòng tại các resort, khách sạn ven biển trên toàn tỉnh đang tăng mạnh. Hầu hết các cơ sở đã kín phòng vào các ngày 28-29/4; các ngày khác của kỳ nghỉ, công suất đặt phòng đạt 50-60%.

Con số này là tín hiệu đáng mừng, minh chứng cho sức hút của ngành du lịch tỉnh. Sở Du lịch tỉnh đã chỉ đạo các địa phương, cộng đồng doanh nghiệp du lịch phải có sự chủ động trong kế hoạch đón và phục vụ du khách, đảm bảo các tiêu chí: vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.

Ông Trịnh Hàng, Giám đốc Sở Du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, cho biết ngành du lịch tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu chuẩn bị nhiều giải pháp, vừa quảng bá truyền thông, vừa đón tiếp du khách trong mùa lễ chu đáo; có kế hoạch triển khai đến Hiệp hội Du lịch và các doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh du lịch làm mới các sản phẩm đang có, tăng thêm các dịch vụ, đặc biệt là có các chương trình kích cầu, tạo ra các sự kiện, phục vụ khách vui chơi, nghỉ dưỡng.

Ngành du lịch tỉnh kỳ vọng đạt sự tăng trưởng mới với dự báo Bà Rịa-Vũng Tàu sẽ là điểm đến được nhiều du khách lựa chọn nhờ vị trí địa lý rất gần khu vực Đông Nam Bộ, Tây Nam Bộ và Nam Tây Nguyên.

Trục đường Thùy Vân và Bãi Sau, trung tâm du lịch của thành phố Vũng Tàu sạch đẹp chuẩn bị đón khách. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Theo chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, các huyện, thị, thành phố, doanh nghiệp đều có những sự kiện chào mừng các ngày lễ 30/4 và 1/5, vừa phục vụ nhân dân địa phương, vừa phục vụ khách du lịch có thêm trải nghiệm như: lễ hội, chợ đêm, sự kiện văn hóa, thể thao.

Tại thành phố Vũng Tàu, ngoài việc tổ chức hàng loạt các sự kiện, lễ hội để tăng trải nghiệm cho du khách, thời gian này, các lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các cơ sở lưu trú đảm bảo chất lượng phòng ở, dịch vụ, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ; yêu cầu các đơn vị kinh doanh du lịch phải niêm yết giá phòng và đồ ăn, uống, tránh tình trạng "chặt chém" du khách. Với đặc thù có biển, công tác phòng ngừa, cứu nạn, cứu hộ khi tắm biển được thành phố đặc biệt chú trọng.

Ông Hoàng Vũ Thảnh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Vũng Tàu, cho biết tháng Tư là tháng khởi đầu cho mùa du lịch Hè của tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nói chung, thành phố Vũng Tàu nói riêng.

Thành phố đã lên kế hoạch từ rất sớm để đón và phục vụ du khách đến vui chơi, nghỉ dưỡng. Năm nay, thời tiết nắng nóng rất phù hợp cho việc du khách lựa chọn những khu vực biển để vui chơi, nghỉ dưỡng và thưởng thức các món ngon từ biển.

Do đó, thành phố Vũng Tàu đã huy động cả hệ thống chính trị và người dân vào cuộc trong việc làm sạch đô thị, đặc biệt là đường phố và các bãi tắm biển.

Bên cạnh đó, kỳ nghỉ lễ năm nay, thành phố đã chuẩn bị các chương trình văn hóa, nghệ thuật đặc sắc phục vụ người dân và du khách. Bên cạnh đó, thành phố Vũng Tàu cùng phối hợp với Sở Du lịch và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Allgreen-Vượng Thành-Trùng Dương tổ chức chuỗi sự kiện tổng hợp “Ngày hội phố biển The Maris" gồm các chương trình nhạc hội, phố ẩm thực, các chương trình giải trí tại khu phức hợp The Maris, đáp ứng nhu cầu của các du khách.

Huyện Côn Đảo cũng là nơi thu hút nhiều du khách trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5. Huyện sẽ tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch để phục vụ người dân và du khách. Các hoạt động này cũng nhằm thể hiện lòng tri ân đối với các Anh hùng liệt sỹ, tuyên truyền nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, giới thiệu văn hóa ẩm thực, quảng bá văn hóa, giá trị lịch sử và thắng cảnh đẹp của địa phương…

Các hoạt động được tổ chức trải dài từ ngày 26/4 đến hết ngày 1/5. Dự kiến, lượng khách du lịch đến Côn Đảo tăng cao do kỳ nghỉ lễ kéo dài 5 ngày.

Toàn cảnh hạ tầng khu vực cảng Cái Mép-Thị Vải đón các chuyến tàu du lịch biển quốc tế. (Ảnh: TTXVN phát)

Để kích cầu du lịch trong kỳ nghỉ lễ 30/4 và 1/5, đa số các đơn vị lữ hành, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch tại Côn Đảo cũng áp dụng chương trình “không tăng giá các dịch vụ du lịch."

Bà Nguyễn Thụy Nga, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo, cho biết công tác chuẩn bị cho các hoạt động, sự kiện, chỉnh trang đô thị trên một số tuyến đường chính, chuẩn bị cơ sở vật chất, phòng nghỉ tại các khách sạn và các dịch vụ phục vụ khách du lịch trên địa bàn huyện đã hoàn tất.

Côn Đảo hiện có trên 2.800 phòng lưu trú, với đa dạng phân khúc (từ cao cấp, tầm trung đến bình dân) để khách du lịch lựa chọn cho kỳ nghỉ lễ sắp tới.

Huyện cũng đã chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, bố trí đủ lực lượng tổ chức công tác cứu hộ bãi biển, hồ bơi chặt chẽ nhằm giữ an toàn cho du khách khi vui chơi, tắm biển, tham gia trải nghiệm các tour du lịch sinh thái biển; có biện pháp đảm bảo vệ sinh môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng, chống cháy nổ, phòng ngừa các tệ nạn xã hội.

Huyện tăng cường quản lý giá, bán đúng giá niêm yết; thực hiện văn minh ứng xử trong du lịch, không để xảy ra các hình thức cạnh tranh không lành mạnh làm ảnh hưởng đến hình ảnh du lịch Côn Đảo./.

