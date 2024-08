Ba tỉnh thành nào miễn 100% học phí trong năm học 2024-2025?

Học sinh một trường Tiểu học. (Ảnh minh họa: Thanh Tùng/TTXVN)

Bên cạnh chính sách miễn, giảm học phí cho các đối tượng theo quy định của Chính phủ, trước thềm năm học mới 2024-2025, một số địa phương đã quyết định miễn, giảm học phí cho học sinh phổ thông trên địa bàn trong năm học tới.

Theo Nghị quyết số 08/2024 của Hội đồng Nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc, mức học phí năm học 2024-2025 của học sinh trên địa bàn dao động từ 60.000 đồng đến 180.000 đồng/tháng, giảm 50% so với mức học phí được áp dụng trong năm học 2023-2024.

Cụ thể, đối với trẻ em, học sinh tại các phường thuộc thành phố Vĩnh Yên và Phúc Yên, học phí mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, giáo dục thường xuyên ở mức 80.000-180.000 đồng/học sinh/tháng. Vùng nông thôn gồm các xã, thị trấn không phải là vùng dân tộc thiểu số miền núi, mức học phí dao động từ 60.000 đến 90.000 đồng/học sinh/tháng. Vùng dân tộc thiểu số và miền núi, mức thu học phí các cấp học trên dao động từ 30.000-60.000 đồng/học sinh/tháng.

Mức thu này dùng làm cơ sở hỗ trợ học phí cho trẻ em mầm non 5 tuổi, học sinh tiểu học, học sinh trung học cơ sở đang học tại cơ sở giáo dục ngoài công lập, thuộc đối tượng được hưởng chính sách miễn, giảm học phí theo quy định tại Nghị định số 81/2021 của Chính phủ.

Hội đồng Nhân dân tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng có Nghị quyết số 11/2024 quy định chính sách hỗ trợ học phí cho trẻ nhà trẻ, trẻ mẫu giáo 3 tuổi, 4 tuổi; học sinh trung học phổ thông công lập và ngoài công lập; học viên đang học chương trình giáo dục thường xuyên trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. Mức hỗ trợ bằng 100% mức thu học phí công lập theo quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho từng cấp học. Thời gian hỗ trợ tính theo số tháng học tập thực tế tại các cơ sở giáo dục nhưng tối đa không quá 9 tháng/năm học, bắt đầu từ năm học 2024-2025.

Tại Đà Nẵng, theo Nghị quyết số 50/2024 của Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng, trẻ mầm non, học sinh các trường phổ thông công lập, ngoài công lập, tiểu học tư thục sẽ được hỗ trợ 100% học phí trong năm học 2024-2025.

Tại Long An, Hội đồng Nhân dân tỉnh Long An quyết định năm học 2024-2025 sẽ giảm 50% học phí đối với trẻ em mầm non dưới 5 tuổi đang học tại các cơ sở giáo dục mầm non công lập, miễn học phí đối với học sinh trung học cơ sở đang học chương trình giáo dục phổ thông tại các cơ sở giáo dục phổ thông công lập trên địa bàn. Từ năm học 2025-2026 và những năm tiếp theo, Long An miễn học phí đối với trẻ em mầm non dưới 5 tuổi học tại các trường công lập.

Tại Thành phố Hồ Chí Minh, mức học phí năm học 2024-2025 được quy định bằng mức học phí của năm học 2021-2022, giảm khoảng 100.000 đồng – 240.000 đồng/tháng tuỳ cấp học. Học sinh mầm non 5 tuổi sẽ được miễn học phí từ năm học này. Học sinh cấp trung học cơ sở được miễn học phí từ năm học 2025-2026.

Năm học này, thành phố Hải Phòng vẫn tiếp tục thực hiện chính sách hỗ trợ 100% học phí cho học sinh toàn thành phố, từ mầm non đến trung học phổ thông đã được Hội đồng Nhân dân thành phố quy định tại Nghị quyết số 54/2019/NQ-HĐND ngày 9/12/2019./.