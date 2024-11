Nhiều sai phạm tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giao thông vận tải An Giang

Thanh tra tỉnh An Giang vừa công bố kết luận thanh tra số 10/KL-TTT việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý tài chính tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giao thông vận tải An Giang.

Sân tập lái của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giao thông vận tải An Giang tại thành phố Long Xuyên, An Giang. (Ảnh: Thanh Sang/TTXVN)

Thanh tra tỉnh An Giang vừa công bố kết luận thanh tra số 10/KL-TTT việc chấp hành các quy định pháp luật về quản lý tài chính tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giao thông vận tải An Giang (viết tắt là Trung tâm) giai đoạn 2020-2023 và đề nghị Sở Giao thông Vận tải tỉnh kiểm điểm Ban lãnh đạo Trung tâm giai đoạn 2020-2023 cùng Giám đốc Trung tâm và nhiều cá nhân liên quan đến những hạn chế, vi phạm xảy ra tại trung tâm.

Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp Giao thông vận tải An Giang trước đây là Trường Kỹ thuật nghiệp vụ Giao thông vận tải. Đây là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông Vận tải An Giang, được Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang phê duyệt đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp. Cơ sở giáo dục nghề nghiệp này có chức năng đào tạo lái xe môtô, ôtô, xe máy chuyên dùng...

Qua thanh tra, Thanh tra tỉnh An Giang xác định: Từ năm 2020 - 2023, Trung tâm chi tiếp khách với số tiền trên 5,1 tỷ đồng nhằm tăng doanh thu cho đơn vị. Trung tâm thanh toán chi tiếp khách theo hóa đơn thực tế, kèm theo giấy đề nghị thanh toán và phiếu chi được phê duyệt. Tuy nhiên, nội dung của giấy đề nghị thanh toán chưa nêu cụ thể về đối tượng được tiếp, mời cơm là chưa đúng theo quy chế chi tiêu nội bộ.

Từ năm 2020-2023, tổng các nguồn thu của Trung tâm từ việc giới thiệu học viên khám sức khỏe, bán sách cho học viên, bán áo đồng phục và bán phế liệu, với tổng số tiền trên 1,86 tỷ đồng. Trung tâm giao các nguồn thu nêu trên cho công đoàn quản lý, sử dụng là chưa đúng quy định.

Thanh tra tỉnh An Giang cũng phát hiện Trung tâm xây dựng kế hoạch đào tạo chưa chặt chẽ dẫn đến Ban Giám đốc và khối văn phòng có tên trong kế hoạch giảng dạy nhưng thực hiện giảng dạy chưa đầy đủ phải bố trí giáo viên khác dạy thay.

Việc chi thanh toán tiền công giảng dạy đối với 9 giáo viên thỉnh giảng chưa phù hợp với thời gian giảng dạy thực tế theo sổ giáo án, dẫn đến chi thừa số tiền trên 113 triệu đồng.

Bên cạnh đó, Trung tâm chi trợ cấp cho viên chức, người lao động, người nghỉ hưu nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày thành lập trường với số tiền 386,5 triệu đồng từ nguồn quỹ bổ sung thu nhập là chưa đúng quy định…

Ngoài ra, Thanh tra tỉnh An Giang cũng xác định Trung tâm xảy ra một số hạn chế, vi phạm như: lập dự toán thu, chi năm 2021 và năm 2023 chưa đúng quy định; xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ chưa được dân chủ, công khai trong đơn vị; ký hợp đồng khoán với bên thuê căn tin đối với Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Châu Đốc chưa đúng quy định.

Từ các hạn chế, vi phạm nêu trên, Thanh tra tỉnh An Giang kiến nghị Giám đốc Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang kiểm điểm trách nhiệm đối với Ban lãnh đạo Trung tâm giai đoạn 2020- 2023; kiểm điểm ông Khưu Phong Nhã - Giám đốc Trung tâm; ông Nguyễn Huy Cường, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan; đồng thời chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, vi phạm đã được Đoàn thanh tra chỉ ra.

Thanh tra tỉnh đề nghị Giám đốc Trung tâm chấn chỉnh, khắc phục những hạn chế, thiếu sót đã được Đoàn thanh tra chỉ ra và có biện pháp khắc phục như: xây dựng và ban hành quy chế chi tiêu nội bộ; chấn chỉnh công tác quản lý tài chính, nhất là hạch toán các nguồn thu và khoản chi chưa đúng quy định; có giải pháp cụ thể theo dõi, quản lý chặt chẽ việc cấp nhiên liệu đảm bảo theo quy chế chi tiêu nội bộ và đúng quy định của pháp luật; thực hiện đúng quy định của pháp luật việc cho thuê tài sản công đối với Trung tâm Đào tạo và Sát hạch lái xe Châu Đốc.

Xử lý về kinh tế, Thanh tra tỉnh An Giang đề nghị Trung tâm có trách nhiệm thu hồi và nộp hoàn lại số tiền trên 1,98 tỷ đồng thu, chi chưa đúng quy định như: thu giới thiệu học viên khám sức khỏe, thu từ việc bán sách cho học viên, thu bán áo đồng phục, nguồn thu bán phế liệu với số tiền trên 1,86 tỷ đồng và khoản chi 113 triệu đồng thanh toán tiền công giảng dạy không phù hợp với thời gian giảng dạy thực tế theo sổ giáo án./.

