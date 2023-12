Bộ Công an công bố các quyết định bổ nhiệm hai cục trưởng mới

Ngày 19/12, tại Hà Nội, Bộ Công an đã tổ chức lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ đối với Thiếu tướng Phạm Thế Tùng và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng. (Ảnh: Tá Chuyên/TTXVN)

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh chính trị nội bộ

Cục An ninh Chính trị Nội bộ, Bộ Công an tổ chức Lễ Công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ; điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ.

Tại Lễ công bố, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Lương Tam Quang đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Lương Tam Quang khẳng định Thiếu tướng Phạm Thế Tùng là cán bộ có lập trường tư tưởng vững vàng, phẩm chất đạo đức tốt, là cán bộ trưởng thành từ cơ sở…

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng đã cùng với tập thể cấp ủy và lãnh đạo Công an tỉnh tham mưu cho Bộ Công an, Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An nhiều nội dung quan trọng về lĩnh vực quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng, phát triển kinh tế, xã hội trên địa bàn tỉnh Nghệ An.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị Thiếu tướng Phạm Thế Tùng không ngừng nỗ lực, phát huy kinh nghiệm, trí tuệ; đề cao trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm của người đứng đầu; nhanh chóng nắm bắt công việc để lãnh đạo, điều hành Cục và tập thể lãnh đạo Cục An ninh Chính trị Nội bộ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Lương Tam Quang nhấn mạnh Cục An ninh Chính trị Nội bộ là đơn vị đặc biệt quan trọng, trực tiếp thực hiện chức năng bảo vệ Đảng, bảo vệ An ninh Chính trị Nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh thông tin truyền thông, quản lý Nhà nước về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Trong bối cảnh chủ động hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, các thế lực thù địch phản động gia tăng hoạt động chống phá Đảng và Nhà nước với phương thức và thủ đoạn ngày càng thâm độc, xảo quyệt, lấy nội bộ là hướng tấn công chủ yếu; nguy cơ suy thoái tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ gia tăng, đe dọa sự tồn vong của Đảng, của chế độ, yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh chính trị nội bộ đặt ra ngày càng cao và cấp thiết.

Thứ trưởng Lương Tam Quang đề nghị cán bộ, chiến sỹ Cục An ninh Chính trị Nội bộ trước hết là tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục tiếp tục đoàn kết, hợp tác, đề cao trách nhiệm cùng Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng phát huy cao độ truyền thống, tinh thần tận tụy; luôn nỗ lực, phấn đấu, vượt mọi khó khăn, thử thách để tiếp tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị trong thời gian tới.

Phát biểu nhận nhiệm vụ trên cương vị công tác mới, Thiếu tướng Phạm Thế Tùng, Cục trưởng Cục An ninh Chính trị Nội bộ khẳng định sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, mang tâm sức, trí tuệ để cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Cục và toàn thể cán bộ, chiến sỹ đoàn kết, thống nhất, khắc phục mọi khó khăn; quyết tâm, nỗ lực cao nhất, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; tiếp tục tô thắm truyền thống lịch sử vẻ vang của Công an Nhân dân nói chung, lực lượng An ninh Chính trị Nội bộ qua các thời kỳ nói riêng.

Thiếu tướng Phạm Thế Tùng 51 tuổi, quê huyện Tiên Lữ, Hưng Yên. Ông từng giữ các chức vụ Trưởng Công an huyện Khoái Châu, Hưng Yên; Phó Giám đốc Công an Hưng Yên; Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh; Giám đốc Công an tỉnh Nghệ An.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương giữ chức Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội

Đại diện lãnh đạo Cục Tổ chức Cán bộ đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an, biệt phái Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng, Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội, đại biểu Quốc hội khóa XV đến nhận công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV để phối hợp thực hiện nhiệm vụ tham mưu với Đảng, Nhà nước về bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.

Thiếu tướng, Tiến sỹ Nguyễn Ngọc Cương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật Hậu cần Công an nhân dân, phát biểu tại Hội thảo. (Ảnh: Thái Hùng/TTXVN)

Đồng thời, công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an nhân dân (T07) đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự Xã hội (C06); thông báo quyết định giao Đại tá Nguyễn Văn Căn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường T07 phụ trách Trường T07.

Phát biểu tại Lễ công bố, Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh việc biệt phái Thiếu tướng Nguyễn Quốc Hùng đến nhận công tác tại Ủy ban Quốc phòng và An ninh của Quốc hội khóa XV và điều động, bổ nhiệm Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương giữ chức vụ Cục trưởng Cục C06, giao Đại tá Nguyễn Văn Căn, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật-Hậu cần Công an Nhân dân phụ trách trường thể hiện sự ghi nhận, tin tưởng của Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an đối với những cống hiến của các đồng chí trong quá trình công tác.

Phát biểu tại buổi Lễ, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương cho biết sẽ nỗ lực hết mình, hoàn thành trọng trách cao cả mà Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an giao phó; đồng thời phát huy tinh thần đoàn kết, lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ của Đề án 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia.

Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Cương, 55 tuổi. Ông từ giữ các chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Công nghệ Thông tin Bộ Công an; Phó Cục trưởng Cục An ninh Mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao; Hiệu trưởng Trường Đại học Kỹ thuật - Hậu cần Công an Nhân dân./.

