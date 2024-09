Căn hộ trung cấp chiếm 98% tổng nguồn cung tại Hà Nội

Ảnh minh họa. (Nguồn: Tuấn Anh/TTXVN)

Phân khúc trung cấp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 98% tổng nguồn cung căn hộ chung cư tại Hà Nội; trong khi đó, phân khúc cao cấp chỉ chiếm 2%. Đây là thông tin được ông Michael Paul Piro-Tổng giám đốc Indochina Capital chia sẻ với báo chí trong buổi cập nhật tình hình thị trường chung cư Hà Nội diễn ra ngày 23/9.

Theo chuyên gia này, từ đầu năm đến nay, thị trường bất động sản đã ghi nhận những tín hiệu tích cực, tuy nhiên mức độ hồi phục có sự phân hóa rõ rệt giữa các phân khúc và khu vực.

Đặc biệt, phân khúc chung cư nổi bật là mảng có sự phục hồi mạnh mẽ nhất. Sau những ảnh hưởng kéo dài của đại dịch COVID-19, số lượng tìm kiếm và giao dịch bất động sản chung cư đã tăng đáng kể, cùng với doanh số bán hàng cải thiện rõ rệt qua từng quý.

Tại Hà Nội, thị trường căn hộ đã đạt khoảng 10.400 giao dịch trong 2 quý vừa qua, tăng tới 101% so với cùng kỳ năm trước và vượt qua tổng số giao dịch của cả năm 2023.

Tuy nhiên, ông Michael Paul Piro cho rằng, các yếu tố ngoại cảnh về nhân khẩu học (gia tăng dân số tự nhiên, đô thị hóa mạnh mẽ...) và đặc biệt thị trường khan hiếm nguồn cung là nguyên nhân đẩy giá bán chung cư Hà Nội lên cột mốc mới. Nhu cầu mua bán tập trung chủ yếu ở phân khúc trung cấp đến cao cấp, với sự phát triển mạnh mẽ tại các khu đô thị tích hợp phía Đông và Tây thành phố.

Chuyên gia này dẫn chứng, tổng nguồn cung sơ cấp chỉ đạt 10.317 căn, giảm 20% so với quý trước đó và 49% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, lượng cung mới chỉ đạt 2.697 căn, giảm 34% so với quý trước và 24% so với cùng kỳ năm trước. Đặc biệt, căn hộ trung cấp chiếm tỷ trọng lớn nhất với 98%, trong khi phân khúc cao cấp chỉ chiếm 2%.

Trong khi đó, giá bán căn hộ sơ cấp tiếp tục tăng mạnh với mức trung bình đạt 65 triệu đồng/m2, tăng 10% so với quý trước và 24% so với cùng kỳ năm trước. Đáng chú ý, phân khúc cao cấp ghi nhận mức tăng giá đáng kể, đạt mức trung bình 112 triệu đồng/m2, tăng 11% so với quý trước và 17% so với cùng kỳ năm trước.

Chỉ tính riêng quý 2/2024, số lượng căn hộ bán ra đạt 5.085 căn, giảm 4% so với quý trước nhưng tăng 104% so với cùng kỳ năm trước. Phân khúc căn hộ trung cấp tiếp tục chiếm ưu thế với 96% tổng số căn hộ bán ra, trong khi phân khúc cao cấp và bình dân chiếm tỷ trọng nhỏ.

Đánh giá về triển vọng của thị trường trong những tháng cuối năm, ông Michael Paul Piro nhận định, phân khúc căn hộ trung cấp vẫn đóng góp tỷ trọng đáng kể vào nguồn cung, dự báo cung cấp ra thị trường 13.460 căn hộ từ 8 dự án mới và các giai đoạn tiếp theo của 2 khu đô thị tích hợp phía Tây vào những tháng cuối năm 2024.

Cùng đó, sự phát triển mạnh mẽ của các dự án cơ sở hạ tầng tại Hà Nội và tuyến metro, cùng với Luật Đất đai có hiệu lực từ 1/8/2024 sẽ tiếp đà cho thị trường bất động sản phục hồi trong thời gian tới với mức tăng trưởng dự kiến khoảng 20%-30%.

Ghi nhận thực tế từ thị trường cho thấy, khúc căn hộ cao cấp từ các dự án đã ra mắt từ đầu năm cho tới nay đang có xu hướng dịch chuyển ra xa trung tâm. Trước quý IV2024, thị trường Hà Nội chỉ bổ sung một dự án căn hộ siêu sang duy nhất tại trung tâm Quận Ba Đình.

Ông Michael Paul Piro cũng chỉ rõ một số yếu tố “trợ lực” tích cực cho thị trường như tốc độ tăng trưởng kinh tế nhanh, các chính sách hỗ trợ được tăng cường, kiểm soát tín dụng tốt đã giúp thị trường bất động sản vượt qua giai đoạn khó khăn nhất. Đáng chú ý, tốc độ tăng dân số cho thấy nhu cầu ở thực của chung cư rất cao.

Trong bối cảnh khan hiếm quỹ đất và pháp lý hạn chế, ngoài phân khúc trung cấp thì các căn hộ cao cấp và hạng sang dự kiến cũng sẽ được nhà đầu tư đặc biệt săn đón và kỳ vọng mang lại mức lợi nhuận cao. Giá sơ cấp dự kiến tiếp tục tăng từ 5-10% do các dự án hoàn thành có chất lượng xây dựng, thiết kế, quản lý và tiện ích tốt hơn.

Dưới góc nhìn doanh nghiệp, ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn HDMon nhận xét, nhu cầu nhà ở tại Việt Nam hiện vẫn rất lớn. Tốc độ đô thị hóa ngày càng cao, dân số trẻ và bất kỳ ai cũng có mong muốn được sở hữu một căn nhà để an cư lạc nghiệp.

Thời gian qua, Chính phủ đã nỗ lực thúc đẩy, hỗ trợ và quyết liệt trong tháo gỡ khó khăn cho thị trường bất động sản, đem lại niềm tin lớn cho doanh nghiệp giúp thị trường bất động sản năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực hơn hẳn so với những năm trước.

Đặc biệt, đồng thời cả 3 bộ luật lớn liên quan đến thị trường bất động sản là Luật Đất đai 2024, Luật Nhà ở 2023, Luật Kinh doanh bất động sản 2023 cùng đồng thời có hiệu lực được kỳ vọng giúp thị trường minh bạch hơn; mở ra nhiều cơ hội cho doanh nghiệp tham gia phát triển thị trường.

Cho dù cơ hội luôn song hành cùng thách thức những dư địa và tiềm năng phát triển của thị trường bất động sản vẫn rất lớn, tạo lực hút cho các nhà đầu tư tiếp tục bước vào sân chơi này./.

