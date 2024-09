Cảnh báo trên sông tăng nhanh, Phú Thọ và Đồng Nai khẩn trương ứng phó

UBND huyện Hạ Hòa (Phú Thọ) đã chỉ đạo xã Hiền Lương di dời 205 hộ với 770 nhân khẩu đến nơi cao hơn nhằm đảm bảo an toàn trước diễn biến mưa lũ, trong khi tỉnh Đồng Nai cảnh báo lũ trên sông La Ngà.

Nhiều hộ dân xã Hiền Lương bị gập sâu tới hơn 2m. (Ảnh: Tạ Toàn/TTXVN)

Trước tình hình nước sông dâng cao, tỉnh Phú Thọ đã có phương án di dời dân ở vùng thấp đến nơi an toàn.

Do ảnh hưởng của bão số 3, tỉnh Phú Thọ có mưa vừa, mưa to đến rất to kèm dông, lốc đã gây thiệt hại nhiều về tài sản, hoa màu của người dân.

Tại huyện Hạ Hòa đã xảy ra tình trạng mưa lớn kéo dài gây ngập úng trên diện rộng. Mực nước sông Hồng tại xã Ấm Thượng, huyện Hạ Hòa trên báo động 3 và đang tiếp tục dâng cao trong sáng 9/9.

Tại tuyến đê tả Ngòi Vần thuộc xã Hiền Lương, huyện Hạ Hòa, mực nước sông lên cao đã dồn vào phía Ngòi Vần và có nguy cơ tràn đê.

Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Hòa và xã Hiền Lương đang phối hợp với các cơ quan chức năng triển khai đắp hàn khẩu, chống tràn nhằm đảm bảo cho tuyến đê.

Trong đêm 8/9, Ủy ban Nhân dân huyện Hạ Hòa đã chỉ đạo xã Hiền Lương di dời 205 hộ với 770 nhân khẩu đến nơi cao hơn nhằm đảm bảo an toàn, hiện vẫn đang tiếp tục sơ tán để đảm bảo an toàn khi nước sông có chiều hướng dâng cao.

Theo Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện Hạ Hòa, do nước sông dâng cao, Ủy ban Nhân dân huyện đã di dời gần 300 hộ ở các xã bị ngập, gần 150 hộ có nguy cơ phải di dời tiếp theo.

Tính đến 7 giờ 30 ngày 9/9, mưa bão đã làm gần 200 ha lúa, rau màu, cây lâu năm và hơn 40ha rừng ở huyện Hạ Hòa bị thiệt hại, nhiều tuyến đường bị sạt lở; hàng chục nhà bị hư hỏng, tốc mái…; cầu Phong Châu, huyện Tam Nông đã bị sập một mố cầu.

Tại Đồng Nai, theo quan trắc của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, mực nước trên sông La Ngà đoạn từ thượng lưu qua các huyện Tân Phú, Định Quán (Đồng Nai) đang ở mức cao, vượt báo động 1.

Mực nước tại trạm Phú Hiệp (sông La Ngà) đo được lúc 7 giờ ngày 9/9 là 104,99 m; vượt mức báo động I là 0,49 m. Theo cảnh báo của Đài Khí tượng Thủy văn khu vực Nam Bộ, trong 24 giờ tới, mực nước tại trạm Phú Hiệp trên sông La Nga biến đổi chậm và dao động ở mức 104,95-104,50m; trên mức báo động I là 0,45-0,50m.

Mực nước trên sông La Ngà và thượng nguồn sông Đồng Nai, hệ thống suối ở tỉnh Đồng Nai ở mức cao, có khả năng gây ra ngập úng ở những vùng trũng thấp, ven sông, ảnh hưởng đến các hoạt động đời sống kinh tế-xã hội trong khu vực.

Mức độ rủi ro thiên tai do lũ trên sông Đồng Nai và La Ngà ở cấp độ 1.

Ngày 9/9, hồ thủy điện Trị An trên sông Đồng Nai mực nước lưu lượng hồ chứa đạt 58,29m, chưa đạt cao trình thiết kế của hồ là 62m.

Lưu lượng nước về hồ hơn 1.000 m3/s, lưu lượng xả xuống hạ du qua tua bin chạy máy 544 m3/s. Với lưu lượng này, hồ Trị An chưa thực hiện xả lũ./.

Video cầu Phong Châu tại Phú Thọ đổ sập do mưa lũ Tình trạng mưa ngập do hoàn lưu bão số 3 đã xảy ra tại hầu hết các tỉnh vùng núi phía Bắc, trong đó cầu Phong Châu tại Phú Thọ đã sập một đoạn dài gần 200m vào sáng ngày 9/9.