Cảnh giác với những phương thức lừa đảo mua hàng qua mạng thời gian qua

Giả danh shipper để lừa tiền hay việc có thể mua phải hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng là những vấn đề Cục An toàn thông tin cảnh báo người dùng mạng xã hội thời gian vừa qua.

Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) vừa lên tiếng cảnh báo về những thủ đoạn lừa đảo người mua hàng qua mạng trong thời gian vừa qua như giả danh shipper để lừa tiền hay người dùng mua phải hàng giả, hàng nhái, kém chất lượng.

Cảnh báo giả mạo trang thông tin của các tổ chức nhằm chiếm đoạt tài sản

Mới đây, Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu đã phát đi thông tin cảnh báo cho biết, trên mạng xã hội gần đây xuất hiện nhiều trang fanpage giả mạo thương hiệu Ocean Edu.

Các trang fanpage này sử dụng logo, tên gọi các cuộc thi và hình ảnh của Ocean Edu để truyền thông và kêu gọi phụ huynh, học sinh đăng ký tham gia qua các trang/form giả mạo được lập ra với mục đích lừa đảo, thu phí, ảnh hưởng đến uy tín, hình ảnh của Ocean Edu.

Cảnh giác với những hình thức lừa đảo trực tuyến mới xuất hiện Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin và Truyền thông) đã đưa ra những cảnh báo về một số thủ đoạn lừa đảo trực tuyến mới xuất hiện như giả mạo Cục Quản lý xuất nhập cảnh hay ứng dụng bảo mật giả mạo.

Đối với hình thức lừa đảo “giả mạo thương hiệu” trên, các đối tượng sẽ tạo lập nhiều các trang Fanpage, trang mạng xã hội giả mạo vô cùng tinh vi và chuyên nghiệp. Trang web giả mạo có giao diện trông giống như trang web chính thức của một thương hiệu nổi tiếng.

Các đối tượng còn có thể sử dụng các tên miền tương tự hoặc thay đổi một vài ký tự để làm cho trang web trông hợp lệ. Để tăng mức độ uy tín, các đối tượng còn tạo ra các tài liệu, quảng cáo, hoặc sản phẩm với tên và logo của thương hiệu nổi tiếng, đồng thời đăng tải những nội dung về các cuộc thi có tính hấp dẫn để thu hút sự chú ý và đánh lừa người tiêu dùng.

Sau khi nạn nhân liên hệ, đối tượng cho biết để có thể tham gia cuộc thi, người tham gia thường được yêu cầu cung cấp thông tin cá nhân nhạy cảm như tên, địa chỉ, số điện thoại, hoặc thông tin tài chính.

Khi người dùng cung cấp thông tin, kẻ lừa đảo gửi email thông báo họ đã trúng giải thưởng. Email thường yêu cầu họ cung cấp thêm thông tin hoặc trả phí để nhận giải thưởng.

Trước thực trạng lừa đảo diễn ra, Cục An toàn thông tin khuyến cáo cẩn trọng trước các lời mời hấp dẫn của các cuộc thi trên mạng xã hội.

Thực hiện xác minh danh tính của đối tượng, tổ chức trước khi tham gia bất cứ hình thức dịch vụ hay cuộc thi nào. Cần xác minh tính xác thực của bất kỳ trang web hoặc email nào bằng cách kiểm tra địa chỉ URL, liên hệ trực tiếp với thương hiệu hoặc tổ chức qua các kênh chính thức.

Người dân tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng dưới mọi hình thức. Nếu cảm thấy những yêu cầu để nhận giải thưởng hoặc tham gia cuộc thi bất hợp lý hoặc quá tốt, thì người dân cần đặc biệt cẩn trọng. Ngoài ra, người dùng cũng nên đảm bảo rằng máy tính hoặc thiết bị được bảo vệ bằng phần mềm chống virus và phần mềm bảo mật khác.

Cảnh báo mua hàng giả, hàng kém chất lượng trên mạng xã hội

Lợi dụng chính sách cắt sóng 2G và nhu cầu đổi điện thoại từ 2G sang 4G sử dụng của một bộ phận người dân, đa số là người cao tuổi có nhu cầu sử dụng máy phím bấm 4G, một số đối tượng đã lừa đảo người dân mua máy 2G nhưng "đội lốt" 4G với giá 400.000-500.000 đồng/máy.

Do người tiêu dùng sẽ rất khó để phân biệt được đâu là điện thoại 2G Only hay feature phone 4G, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân nên lựa chọn các địa chỉ mua hàng uy tín, không mua những mặt hàng trôi nổi trên mạng xã hội.

Người tiêu dùng nên chọn mua tại các hệ thống cửa hàng uy tín như FPT Shop, CellphoneS, Viettel Store... để yên tâm 100% hàng hóa chính hãng, đúng như yêu cầu. Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

Giả danh shipper để lừa đảo chiếm đoạt tài sản người dùng

Thời gian gần đây, xuất hiện hàng loạt các đối tượng giả danh nhân viên giao hàng (shipper) của các thương hiệu uy tín để chiếm đoạt tài sản của người tiêu dùng.

Đối với hình thức lừa đảo trên, thủ đoạn của các đối tượng là gọi điện thoại cho người dân tự xưng là nhân viên giao hàng thông báo có đơn cần giao và yêu cầu chuyển khoản để thanh toán tiền COD (thanh toán khi nhận hàng).

Sau khi người dân chuyển khoản thành công, các đối tượng liền thông báo do nhầm lẫn nên số tài khoản trên là số đăng ký thẻ hội viên shipper, khi chuyển tiền vào đó trung tâm sẽ kích hoạt gói cước hội viên, mỗi tháng tự động bị trừ 3,5 triệu đồng từ tài khoản đồng thời gửi cho người dân đường link trang facebook và số điện thoại giả mạo trung tâm vận chuyển để người dân liên hệ hủy đăng ký hội viên. Khi người dẫn bấm vào đường link giả mạo và nhập các thông tin cá nhân sẽ có nguy cơ bị đánh cắp tiền trong tài khoản ngân hàng.

Trước tình trạng trên, Cục An toàn thông tin khuyến cáo người tiêu dùng nâng cao ý thức cảnh giác khi thanh toán nhận hàng trực tuyến; luôn thực hiện xác minh thông tin liên quan đến các dịch vụ hoặc chương trình khuyến mãi trực tiếp với đơn vị cung cấp qua số điện thoại hoặc địa chỉ chính thức.

Bên cạnh đó, người dùng cần đảm bảo rằng đang giao dịch với các đơn vị chính thức và uy tín; không chuyển tiền cho bất kỳ ai yêu cầu bạn thanh toán trước khi nhận hàng hoặc trước khi đăng ký dịch vụ; tuyệt đối không truy cập vào các đường dẫn được đối tượng lạ gửi đến.

Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng hoặc tổ chức bảo vệ người tiêu dùng để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời.

Cảnh giác chiêu trò lừa đảo liên quan đến bất động sản

Vừa qua, đơn vị chủ đầu tư dự án QMS TOP TOWER (Hà Nội) cho biết đã phát hiện 2 vụ lừa đảo khách hàng quan tâm tới căn hộ chung cư của dự án này. Nhiều nạn nhân đã thực hiện theo hướng dẫn, đặt cọc tiền trước khi ký hợp đồng mua bán, dẫn đến việc bị chiếm đoạt tài sản lên đến hàng trăm triệu đồng.

Các đối tượng lừa đảo lập nên một kế hoạch khá tinh vi: Đầu tiên, đối tượng đăng tải các thông tin sai sự thật về việc có thể mua được căn hộ với giá rất tốt để thu hút khách hàng.

Tiếp đó, đối tượng lừa đảo sẽ yêu cầu khách hàng chuyển tiền đặt cọc bất cứ căn hộ nào mà khách hàng thích vào tài khoản của chủ đầu tư. Sau đó, đối tượng yêu cầu khách hàng đưa 300 triệu trước khi đưa đến chủ đầu tư ký kết hợp đồng mua bán. Tin tưởng và làm theo hướng dẫn của đối tượng, nạn nhân chuyển tiền nhưng ngay sau đó đối tượng ngắt liên lạc và chiếm đoạt toàn bộ số tiền đặt cọc trên.

Cục An toàn thông tin khuyến cáo người dân đặc biệt là những ai đang quan tâm đến các khoản đầu tư bất động sản, cần đặc biệt cẩn trọng đối với những dịch vụ môi giới trên mạng xã hội.

Người dân tuyệt đối không tự ý nộp tiền mua căn hộ khi chưa có xác nhận chấp thuận số căn hộ từ chủ đầu tư hoặc thông báo từ đối tác bán hàng cho chủ đầu tư. Không chuyển tiền cọc trước khi thực hiện xác nhận rõ ràng danh tính đối tượng/ tổ chức/doanh nghiệp.

Trong trường hợp nghi ngờ bản thân bị lừa đảo, người dân cần báo cáo ngay cho cơ quan chức năng hoặc doanh nghiệp chính thống để được hỗ trợ, giải quyết và ngăn chặn kịp thời./.