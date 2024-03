Cảnh sát biển Việt Nam tham dự Hội nghị Hội đồng điều hành ReCAAP lần thứ 18

Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Từ ngày 13-15/3, đoàn đại biểu Việt Nam do Thiếu tướng Vũ Trung Kiên, Phó Tư lệnh Pháp luật Cảnh sát biển làm Trưởng đoàn, đã tham dự Hội nghị Hội đồng điều hành Trung tâm chia sẻ thông tin chống cướp biển và cướp có vũ trang chống lại tàu thuyền tại châu Á (ReCAAP ISC) lần thứ 18 tổ chức tại Singapore.



Theo phóng viên TTXVN tại Singapore, Hội nghị lần thứ 18 của Hội đồng Điều hành ReCAAP ISC có sự tham dự của các thành viên Hội đồng Điều hành và cán bộ thuộc 21 quốc gia thành viên cùng đại biểu khách mời từ 10 tổ chức hàng hải, hiệp hội vận tải biển, học viện nghiên cứu quốc tế và khu vực.



Phát biểu tại hội nghị ngày 13/3, Phó Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam Vũ Trung Kiên khẳng định trách nhiệm của Việt Nam trong việc tham gia Hiệp định ReCAAP, đấu tranh có hiệu quả với tội phạm trên biển, đồng thời nhấn mạnh các quốc gia cần nâng cao nhận thức về tình hình chung và sự mất ổn định về an ninh hàng hải do cướp biển, cướp có vũ trang trên biển gây ra, tiếp tục chung tay phối hợp, chia sẻ thông tin đảm bảo tính kịp thời, hiệu quả; nâng cao năng lực phối hợp hành động giữa các quốc gia và với ReCAAP ISC nhằm đảm bảo an ninh, an toàn trên mọi tuyến hàng hải trong khu vực và trên thế giới.



Nhân dịp dự hội nghị, Đoàn Cảnh sát biển Việt Nam đã có các buổi tiếp xúc bên lề với lãnh đạo lực lượng thực thi pháp luật trên biển các nước Philippines, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Ấn Độ, trao đổi, chia sẻ thông tin cũng như thống nhất cùng nhau nỗ lực hợp tác trong phòng chống các loại tội phạm, bảo vệ môi trường biển.



Đặc biệt, Đoàn đại biểu Cảnh sát biển Việt Nam tiếp tục nhấn mạnh rằng hiện nay Chính phủ, các cấp các ngành của Việt Nam, trong đó có Lực lượng Cảnh sát biển đang rất nỗ lực để ngăn chặn các hoạt động đánh bắt hải sản trái phép, không báo cáo, không theo quy định (IUU), đề nghị các đối tác phối hợp, giúp đỡ để Việt Nam nhanh chóng gỡ thẻ vàng của EC đối với mặt hàng thủy sản của Việt Nam.



Tại phiên chính thức cũng như các buổi trao đổi bên lề hội nghị, Trung tâm ReCAAP ISC, thành viên Hội đồng Điều hành các nước tham dự đều đánh giá cao vai trò, trách nhiệm của Cảnh sát biển Việt Nam khi tham gia hiệp định; góp phần tăng cường mạng lưới chia sẻ thông tin, phối hợp ngăn chặn và chống cướp biển và cướp có vũ trang ở châu Á.



ReCAAP là hiệp định liên chính phủ đầu tiên nhằm tăng cường an ninh hàng hải trong khu vực bằng cách ngăn chặn các vụ cướp biển và cướp có vũ trang ở châu Á, có hiệu lực chính thức ngày 4/9/2006. Chính phủ Việt Nam phê chuẩn, chính thức tham gia hiệp định ngày 10/5/2006 và giao Cảnh sát biển Việt Nam là đầu mối chia sẻ thông tin.



Hội nghị lần thứ 18 đã đánh giá kết quả hoạt động của ReCAAP ISC trong năm tài chính 2023, xác định Kế hoạch hoạt động năm tài chính 2024 và các năm tiếp theo; thông qua kết quả bổ nhiệm Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng Điều hành nhiệm kỳ mới và kêu gọi ứng cử viên cho vị trí Giám đốc điều hành thứ 7 của ReCAAP ISC; hoan nghênh nỗ lực của ReCAAP ISC trong việc đàm phán, ký kết thoả thuận hợp tác quốc tế với các bên liên quan./.