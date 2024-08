Chủ nhà trọ ở TP Hồ Chí Minh không bắt buộc phải thành lập doanh nghiệp

(Ảnh: Đậu Tất Thành/TTXVN)

Liên quan đến Đề án Quản lý, hỗ trợ nhà ở riêng lẻ có mục đích cho thuê trọ trên địa bàn thành phố, tại cuộc họp cung cấp thông tin về các vấn đề kinh tế-xã hội trên địa bàn do Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chiều 8/8, bà Lê Thị Loan, đại diện Sở Xây dựng Thành phố cho biết đề cương đề án này đang được Sở Xây dựng trình Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh xem xét; trong đó, nội dung quy định nhà trọ cho thuê được hoạt động phải đảm bảo diện tích sàn tối thiểu 5m2/người được nhiều người quan tâm.

Theo bà Lê Thị Loan, trong đề cương, Sở Xây dựng đề xuất diện tích sàn tối thiểu là 5m2/người.

Quy định diện tích sàn tối thiếu để hạn chế số người trong một phòng, hạn chế số phòng trong một nhà để tránh tập trung đông người và hướng đến mục đích cao nhất là an toàn của người dân.

Tuy nhiên, do đây vẫn còn là đề cương nên đơn vị vẫn đang tiếp tục phối hợp với các quận, huyện để thu thập thông tin chính xác về số lượng nhà trọ trên địa bàn thành phố. Bên cạnh đó, căn cứ tình hình thực tế, kết quả thống kê mà các quận huyện rà soát, Sở Xây dựng sẽ tiếp tục có những điều chỉnh cho phù hợp.

Về vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy, có đề xuất hẻm xây dựng nhà để cho thuê trọ tối thiểu phải rộng từ 3-4m, bà Lê Thị Loan cho rằng mục đích là để đảm bảo cho xe cứu hỏa được tiếp cận.

Trường hợp hẻm không rộng phải cách đường chính không quá 100m để đường ống nước của xe cứu hỏa vào được khi có sự cố cháy nổ xảy ra. Mọi phòng ở trong nhà phải đảm bảo có hành lang dẫn ra lối thoát nạn.

Khi thực hiện đề án này, đại diện Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh mong muốn cùng với công an phân loại được nhà trọ an toàn, tiến tới hình thành một app nhà trọ an toàn; trong đó có thông tin người cho thuê trọ rõ ràng, minh bạch để góp phần điều chỉnh giá thị trường.

Liên quan đến quy định đối với chủ nhà trọ, ông Lý Thanh Long, Chánh Văn phòng Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh cho biết theo Khoản 3 và 4 của Điều 9, Luật Kinh doanh bất động sản năm 2023, cá nhân kinh doanh bất động sản quy mô nhỏ không phải thành lập doanh nghiệp; tổ chức, cá nhân cho thuê nhà trọ dưới mức quy mô nhỏ không phải tuân thủ các quy định của luật này nhưng cần kê khai nộp thuế theo quy định.

“Đề án không bắt buộc chủ nhà trọ quy mô nhỏ thành lập doanh nghiệp, nhưng việc kê khai nộp thuế khi có phát sinh thu nhập là quy định đối với tất cả hoạt động sản xuất kinh doanh. Việc này tạo ra sự bình đẳng cho cả bên thuê và bên cho thuê, bình đẳng cho các bên tham gia hoạt động kinh doanh,” ông Lý Thanh Long nói.

Theo thống kê của Sở Xây dựng Thành phố Hồ Chí Minh, hiện có khoảng 60.500 công trình nhà trọ tư nhân đang kinh doanh trên địa bàn thành phố, với tổng số 560.220 phòng trọ, khoảng hơn 1,4 triệu người đang thuê./.

