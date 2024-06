Chủ tịch nước: Phát huy giá trị của Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Pác Bó

Chủ tịch nước Tô Lâm với các đại biểu tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Pác Bó. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Sáng 10/6, tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại tỉnh Cao Bằng, Chủ tịch nước Tô Lâm và đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hương tại Đền thờ Chủ tịch Hồ Chí Minh ở Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Trong không khí trang nghiêm, Chủ tịch nước Tô Lâm và các thành viên đoàn công tác bày tỏ lòng biết ơn vô hạn và thành kính tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, người đã cống hiến trọn đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và tự do, hạnh phúc của nhân dân Việt Nam.

Bày tỏ xúc động khi đến thăm Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Pác Bó, nơi gắn với những hoạt động thiêng liêng đầu tiên của Bác Hồ sau 30 năm Người bôn ba đi tìm đường cứu nước trở về Tổ quốc để tiếp tục lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch nước Tô Lâm viết lưu bút trong Sổ vàng: “Là một phần di sản Hồ Chí Minh, Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Pác Bó ngày càng có ý nghĩa to lớn trong việc giáo dục truyền thống cách mạng cho các thế hệ con cháu mai sau về tấm gương đạo đức sáng ngời của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đảng, Nhà nước, nhân dân ta mãi mãi đi theo con đường mà Bác Hồ đã chọn."

Chủ tịch nước đề nghị đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Cao Bằng tiếp tục làm tốt hơn nữa công tác bảo tồn, tôn tạo, phát huy giá trị của Khu Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt Pác Bó, thể hiện trách nhiệm, tình cảm, lòng biết ơn sâu sắc của thế hệ mai sau đối với công lao trời biển của Người.

Pác Bó là nơi có nhiều di tích lịch sử như hang Cốc Bó, mốc 108, lán Khuối Nặm, suối Lenin..., gắn liền với cuộc đời hoạt động của Bác, góp phần làm nên những trang sử vĩ đại cho dân tộc Việt Nam. Núi rừng Pác Bó ghi đậm những dấu chân Bác từng đi qua, nơi Bác từng sinh hoạt và làm việc, quãng thời gian hoạt động cách mạng gian khổ mà hào hùng, lạc quan của Người.

Chủ tịch nước Tô Lâm dâng hương tưởng nhớ Bác Hồ tại Khu Di tích Quốc gia Đặc biệt Pác Bó. (Ành: Nhan Sáng/TTXVN)

Nhân dịp này, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng đã dự lễ khởi công Trường Mầm non Pác Bó ở xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng.

Hiện nay, trên địa bàn của huyện Hà Quảng có 74 trường tiểu học từ bậc mầm non cho đến trung học phổ thông và một trung tâm giáo dục thường xuyên và dạy nghề, trong đó có 26 trường đạt chuẩn quốc gia. Tuy nhiên, một số trường học, cơ sở vật chất đã cũ, xuống cấp không đạt tiêu chuẩn. Do đó, cần tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực đầu tư, trong đó có Trường Mầm non Pác Bó được tách ra từ Trường Tiểu học Pác Bó.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ vui mừng được về thăm địa danh cách mạng rất nổi tiếng gắn liền với Bác Hồ, gắn liền với lịch sử cách mạng của Đảng, Nhà nước; đồng thời được tận mắt chứng kiến những đổi thay trong cuộc sống của người dân nơi đây, được thấy những công trình, các dự án trọng điểm của tỉnh đã đem lại những hiệu quả tích cực, góp phần nâng cao đời sống của bà con địa phương.

Biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền địa phương, Chủ tịch nước nhấn mạnh phát triển kinh tế, đảm bảo quốc phòng và an ninh đã được các cấp chính quyền triển khai rất tốt song mặt khác vẫn phải đảm bảo nâng cao đời sống của nhân dân, để không ai bị bỏ lại phía sau, nhất là những gia đình, những người có công, những gia đình có hoàn cảnh khó khăn.

Chủ tịch nước nhắc lại sinh thời, Bác Hồ kính yêu luôn chú trọng công tác chăm lo giáo dục thanh thiếu niên và đây cũng nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước luôn quan tâm để tất cả trẻ em đều được đến trường, được hưởng lợi từ những thành quả của cách mạng. Vì vậy, việc nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo là nhiệm vụ hết sức quan trọng, trong đó cần quan tâm ngay từ những bậc học mầm non, phấn đấu các cháu từ 6 tháng tuổi cũng được đến trường, đồng thời tạo ra được môi trường vui chơi giải trí phù hợp cho các cháu.

Chủ tịch nước Tô Lâm đến thăm, tặng quà gia đình bà Hoàng Thị Khìn, người có nhiệm vụ đưa cơm hằng ngày cho Bác Hồ tại xóm Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng. (Ảnh: Nhan Sáng/TTXVN)

Nhân dịp đi thăm các xã, Chủ tịch nước đã đến thăm và tặng quà gia đình cụ Hoàng Thị Khìn, lão thành cách mạng ở xóm Pác Bó, người được giao nhiệm vụ đưa cơm hằng ngày cho Bác Hồ và gia đình ông Dương Đại Hoa, người được giao nhiệm vụ đón tiếp các đại biểu về dự Hội nghị Trung ương 8, diễn ra từ ngày 10-19/5/1941 tại lán Khuối Nặm.

Các gia đình bày tỏ xúc động được đón Chủ tịch nước đến thăm và cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với các gia đình có công với cách mạng nói riêng và nhân dân các dân tộc ở tỉnh Cao Bằng nói chung.

Trước đó, tối 9/6, Chủ tịch nước cũng đã tiếp và trò chuyện thân mật với bà con nhân dân xóm Pác Bó, xã Trường Hà; thăm hỏi tình hình đời sống của nhân dân.

Chủ tịch nước động viên bà con tiếp tục phát huy truyền thống của quê hương cội nguồn cách mạng, nỗ lực vượt khó cùng với cấp ủy, chính quyền và các lực lượng chức năng trong xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn trật tự an toàn xã hội, bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia./.

