Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Philippines, chiều tối 18/11, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Việt Nam đã rời Manila về Hà Nội, kết thúc tốt đẹp chuyến công tác dự Đại hội đồng liên Nghị viện Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 47 (AIPA-47) tại Philippines theo lời mời của Chủ tịch Hạ viện nước Cộng hòa Philippines Faustino "Bojie" De Guzman Dy III, Chủ tịch Đại hội đồng AIPA-47.

Trong 2 ngày công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã dự và phát biểu tại Phiên họp Ban Chấp hành AIPA-47, dự Lễ khai mạc AIPA-47 và có bài phát biểu quan trọng tại Phiên toàn thể thứ nhất.

Cụ thể, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã đề nghị AIPA phát huy thế mạnh của kênh nghị viện, tập trung vào 3 ưu tiên.

Thứ nhất, củng cố nền tảng hòa bình, ổn định và thượng tôn pháp luật.

Thứ hai, kiến tạo hành lang pháp lý cho một ASEAN tự cường và thịnh vượng.

Thứ ba, lấy người dân làm trung tâm trong mọi quyết sách nghị viện.

Thông qua các bài phát biểu, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn khẳng định sự ủng hộ của Việt Nam đối với vai trò Chủ tịch ASEAN 2026 và Chủ tịch AIPA-47 của Philippines, tiếp tục khẳng định cam kết mạnh mẽ, nhất quán, coi ASEAN là ưu tiên hàng đầu trong chính sách đối ngoại của mình, tin tưởng rằng AIPA sẽ tiếp tục đồng hành cùng kênh chính phủ hiện thực hóa các cam kết ASEAN.

Đặc biệt, tại Lễ khai mạc AIPA-47, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi Thông điệp tới AIPA-47 chúc mừng Philippines trên cương vị Chủ tịch ASEAN năm 2026 và AIPA-47 đã cùng các nước thành viên đưa ASEAN vượt qua nhiều thử thách, đạt được nhiều kết quả hợp tác quan trọng và ghi nhận dấu mốc lịch sử khi Nghị viện Quốc gia Timor Leste chính thức trở thành thành viên thứ 11 của AIPA.

Thông điệp này, cùng sự hiện diện của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tại AIPA-47 cũng như vai trò và sự chuẩn bị, đóng góp tích cực, xuyên suốt sự kiện của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, đã chứng tỏ cam kết của Việt Nam tiếp tục cùng Nghị viện các nước thành viên đóng góp thiết thực hơn vào các hoạt động của AIPA, góp phần xây dựng Cộng đồng ASEAN tự cường, năng động, sáng tạo và lấy người dân làm trung tâm.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng có các hoạt động tiếp xúc song phương, trao đổi với các Trưởng đoàn nghị viện thành viên AIPA và đối tác, gồm Philippines, Timor Leste, Lào, Campuchia, Singapore, Brunei.

Tại những cuộc tiếp xúc, các đối tác đều khẳng định luôn coi trọng quan hệ với Việt Nam, trong đó có quan hệ nghị viện, và mong muốn thúc đẩy hợp tác nghị viện trên các kênh song phương và đa phương, tăng cường trao đổi kinh nghiệm lập pháp, giám sát, giao lưu nghị sỹ; tăng cường phối hợp hoàn thiện môi trường pháp lý, đồng thời tiếp tục mở rộng hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực như quốc phòng, an ninh, thương mại, đầu tư, giáo dục, du lịch, dầu khí, hóa chất, chế biến thực phẩm Halal, bảo đảm an ninh lương thực, kinh tế biển, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, viễn thông, năng lượng, hạ tầng…

Các bên khẳng định tầm quan trọng của việc duy trì hòa bình, ổn định trong khu vực, đề cao các nguyên tắc, lập trường chung của ASEAN về vấn đề Biển Đông; cùng đóng góp tích cực, có trách nhiệm nhằm xây dựng Bộ Quy tắc ứng xử ở Biển Đông (COC) hiệu lực, thực chất, phù hợp với luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982.

Xuyên suốt sự kiện là hoạt động tích cực của Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Doãn Anh, như chào xã giao Chủ tịch AIPA-47 (theo sự ủy quyền của Chủ tịch Quốc hội), gặp song phương các đối tác như Lào, Campuchia, Bahrain, Algeria, Tây Ban Nha…

Các cuộc gặp giúp hợp tác nghị viện giữa hai bên ngày càng được thắt chặt, bền vững, đặt nền tảng cho những hướng hợp tác vượt ra ngoài khuôn khổ nghị viện, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước.

Chuyến công tác dự AIPA-47 tại Philippines của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng lịch trình và nội dung làm việc cho thấy quyết tâm của Việt Nam trong việc tiếp tục phát huy vai trò lập pháp, giám sát và đại diện cho ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đẩy mạnh hài hòa hóa pháp luật, tạo khuôn khổ thể chế thuận lợi cho phát triển bao trùm, bền vững.

Thông qua đối ngoại nghị viện, Việt Nam cam kết cùng AIPA tiếp tục đồng hành cùng kênh chính phủ đưa các cam kết ASEAN vào cuộc sống, triển khai hiệu quả Tầm nhìn Cộng đồng ASEAN 2045./.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Phiên toàn thể thứ nhất AIPA-47 Trong khuôn khổ Đại hội đồng Liên nghị viện ASEAN lần thứ 47 (AIPA-47), chiều 18/11/2026, tại Manila, Philippines, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự và phát biểu Phiên Toàn thể thứ nhất.