Chủ tịch Thượng viện Australia thăm khu du lịch sinh thái Tràng An-Ninh Bình

Đoàn công tác tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An. (Ảnh: Đức Phương/TTXVN)

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam, ngày 25/8, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines cùng Đoàn đại biểu Nghị viện Australia đã tham quan Khu du lịch sinh thái Tràng An thuộc Quần thể di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An, Ninh Bình.

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh tham gia cùng đoàn.

Tại Khu du lịch sinh thái Tràng An, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh chào mừng Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines cùng Đoàn đại biểu Nghị viện Australia, bày tỏ niềm cảm kích trước tình cảm của cá nhân bà Sue Lines và đoàn công tác dành cho Việt Nam, chọn Ninh Bình là điểm đến trong chuyến thăm, làm việc lần này.

Bà Nguyễn Thị Thanh bày tỏ vui mừng khi được Quốc hội phân công đón tiếp Chủ tịch Thượng viện Australia và đoàn công tác, đồng thời hy vọng chuyến tham quan Tràng An sẽ để lại nhiều ấn tượng sâu sắc cho đoàn.

Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines thay mặt đoàn công tác đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của người dân Việt Nam, nhất là Ninh Bình đã đón tiếp đoàn nồng hậu, chu đáo.

Bà Sue Lines cho rằng buổi tham quan Di sản văn hóa và thiên nhiên thế giới Tràng An là điểm nhấn tuyệt vời trong chuyến thăm Việt Nam lần này. Đồng thời bà đánh giá cao việc các cơ quan của Australia đã phối hợp rất tốt với Ninh Bình trong việc nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị, hành chính công cấp tỉnh của địa phương này.

Trong lịch trình di chuyển bằng thuyền thăm Khu du lịch sinh thái Tràng An, Chủ tịch Thượng viện Australia Sue Lines đánh giá cảnh sắc thiên nhiên của của Tràng An rất đẹp với hệ thống núi non hùng vỹ, con người thân thiện, hiếu khách.

Bà Sue Lines cho rằng tỉnh Ninh Bình có cách làm du lịch rất tốt, thu hút được rất đông du khách, đặc biệt là du khách đến từ Australia. Bà bày tỏ mong muốn sẽ có thêm nhiều người dân Australia biết đến và đi du lịch tại Ninh Bình trong thời gian tới./.

