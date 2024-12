Chứng khoán Mỹ lập đỉnh, Down Jones lần đầu vượt 45.000 điểm

Chỉ số Down Jones lần đầu tiên vượt ngưỡng 45.000 điểm, đóng cửa với điểm số 45.014,04 điểm, tăng 0,69%. Chỉ số S&P 500 tăng 0,61%, lên mốc 6.086,49 điểm, còn chỉ số Nasdaq tăng 1,3%.

Giao dịch viên tại Sàn chứng khoán New York, Mỹ. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại New York, chốt phiên giao dịch ngày 4/12, cả 3 chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ đều tăng điểm, thiết lập mức đỉnh mới.



Đáng chú ý, chỉ số Down Jones lần đầu tiên vượt ngưỡng 45.000 điểm, đóng cửa với điểm số 45.014,04 điểm, tăng 0,69%. Chỉ số S&P 500 tăng 0,61%, lên mốc 6.086,49 điểm, còn chỉ số Nasdaq tăng 1,3%, lên 51.9735,12 điểm - đều là mức kỷ lục từ trước đến nay của hai chỉ số này.



Cổ phiếu công nghệ cũng dẫn dắt thị trường tăng điểm. Trong đó giá cổ phiếu của Salesforce, Okta, hãng công nghệ chíp Marvell và công ty cung cấp lưu trữ dữ liệu Pure Storage ghi nhận đà tăng mạnh sau khi công bố báo cáo kết quả kinh doanh vượt trội so với kỳ vọng của thị trường phố Wall.



Ngoài ra, thị trường cũng được hưởng lợi từ bình luận của Chủ tịch Cục Dự trữ Liên bang (Fed) Jerome Powell.

Phát biểu trong cuộc trao đổi với báo giới do tờ New York Times chủ trì diễn ra cùng ngày, ông Powell đánh giá nền kinh tế Mỹ hiện mạnh hơn so với thời điểm Fed bắt đầu cắt giảm lãi suất vào tháng 9./.

