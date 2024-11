Chuyển đổi số - nhiệm vụ cấp bách để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng

Ảnh minh họa. (Nguồn: Báo Chính phủ)

Cán bộ, đảng viên tại Long An luôn quan tâm và tiếp thu nội dung trong bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm về “Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng, yêu cầu cấp bách của giai đoạn cách mạng mới.”

Ông Nguyễn Hoàng Phương, Phó Giám đốc khách hàng doanh nghiệp Viettel tỉnh Long An cho hay bài viết của Tổng Bí thư có nhiều nội dung, trong đó ông nhận thấy vai trò quan trọng của chuyển đổi số đối với công tác lãnh đạo và quản lý của Đảng.

Với nhiều năm công tác tại Viettel, ông Nguyễn Hoàng Phương cho rằng chuyển đổi số không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn là nhiệm vụ cấp bách để nâng cao hiệu quả hoạt động của Đảng; đặc biệt, trong công tác quản lý hồ sơ, dữ liệu, kiểm tra, giám sát và xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Chuyển đổi số được kỳ vọng góp phần tạo nên sự đột phá trong quản lý dữ liệu tổ chức Đảng, đảng viên và văn kiện Đảng cũng như đảm bảo tính đồng bộ và hiệu quả trong quá trình kết nối từ Trung ương đến cấp cơ sở.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu toàn diện về tổ chức Đảng, đảng viên và văn kiện Đảng là một trong những nền tảng cơ bản để nâng cao hiệu quả kiểm tra, giám sát và bảo vệ chính trị nội bộ. Khi dữ liệu đảng viên và tổ chức Đảng được số hóa và quản lý tập trung, công tác kiểm tra, giám sát sẽ minh bạch và chính xác hơn.

Qua đó, có thể dễ dàng theo dõi, đánh giá tình hình hoạt động của tổ chức Đảng ở mọi cấp nhanh chóng và toàn diện. Đặc biệt, khi dữ liệu này kết nối đồng bộ với các cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và các hệ thống dữ liệu khác, việc kiểm soát và bảo vệ chính trị nội bộ sẽ được củng cố vững chắc, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh.

Tuy nhiên, ông Hoàng Phương cho biết quá trình chuyển đổi số vừa qua tại đơn vị không tránh khỏi những khó khăn, vướng mắc. Một thách thức lớn nhất là khả năng tiếp cận với lãnh đạo chính quyền địa phương cấp cơ sở. Khi tiếp cận được để tuyên truyền triển khai, thông tin phản hồi là phải đợi khi nào có chủ trương, có chỉ đạo từ trên xuống sẽ thực hiện...

Trước những thách thức trên, ông Nguyễn Hoàng Phương mong muốn có sự chỉ đạo quyết liệt và đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong Đảng.

Bên cạnh đó, cần có các chương trình đào tạo, nâng cao nhận thức và kỹ năng công nghệ để đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức hiểu rõ vai trò của mình trong quá trình chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu phát triển của thời đại công nghệ số.

Những năm qua, Long An đã quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh chuyển đổi số. Đến nay, tỉnh có gần 90% thủ tục hành chính được cung cấp ở dạng dịch vụ công trực tuyến, hơn 98% hồ sơ nộp trực tuyến.

Công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp hầu hết chuyển sang môi trường mạng thông qua việc sử dụng hệ thống Quản lý văn bản và điều hành, ký số văn bản điện tử, Hệ thống hội nghị truyền hình trực tuyến.

Đại diện thành phố Tân An giới thiệu về Trung tâm Điều hành thông minh. (Ảnh: Bùi Giang/TTXVN)

Địa phương đã đưa vào vận hành Trung tâm điều hành thông minh của tỉnh với các ứng dụng về Long An IOC, Long An số và các dịch vụ số thiết yếu như giám sát các chỉ tiêu kinh tế-xã hội của tỉnh; giám sát hành chính công; giám sát trả lời phản ánh kiến nghị trên Tổng đài 1022; giám sát an toàn giao thông, an ninh trật tự...

Các địa phương đã triển khai nhiều mô hình thiết thực góp phần thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Điển hình như huyện Cần Giuộc có mô hình Câu lạc bộ IT áo xanh để tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt, app Long An số, Tổng đài 1022... cho người dân; mô hình Thư viện số, thiết kế các infographic dạng cây thư mục sử dụng mã QR tích hợp thông tin về văn bản quy phạm pháp luật, truyền thống lịch sử địa phương, thủ tục hành chính...

Huyện Tân Hưng có mô hình “một cửa” như thanh niên tình nguyện với dịch vụ công trực tuyến; Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chuyển đổi số trực ban bộ phận “một cửa” giúp tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ, hướng dẫn người dân đến làm thủ tục hành chính tại bộ phận “một cửa” các xã, thị trấn... với lực lượng nòng cốt là đoàn viên, thanh niên, cán bộ, công chức.

Long An hiện là một trong 6 địa phương của cả nước vừa được Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam trao chứng nhận đạt hạng mục Top tổ chức các địa phương tiêu biểu chủ động thực hiện cách mạng công nghiệp lần thứ tư và chuyển đổi số./.

