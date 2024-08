"Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tới Trung Quốc thành công rực rỡ"

Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã có cuộc hội đàm với Ủy viên Quốc vụ, Bộ trưởng Bộ Công an Trung Quốc Vương Tiểu Hồng.