Côn Đảo là một trong 24 điểm đến hoang sơ, tuyệt đẹp trên thế giới

Time Out giới thiệu chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng gần 1 giờ bay, Côn Đảo ở ngoài khơi tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu là một quần đảo sở hữu vẻ đẹp hoang sơ, làm say đắm lòng người.

Huyện đảo Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu). (Ảnh: Huỳnh Sơn/ TTXVN)

Tạp chí Time Out của Anh vừa đưa Côn Đảo vào danh sách gợi ý 24 điểm đến hoang sơ, mới mẻ, ít đông đúc trên thế giới dành cho du khách.

Côn Đảo xếp vị trí thứ 4 trong danh sách điểm đến hoang sơ này.

Việt Nam có rất nhiều tuyến, điểm du lịch nổi tiếng được nhiều du khách biết đến, thế nhưng chỉ cách Thành phố Hồ Chí Minh khoảng 1 giờ bay, Côn Đảo là một quần đảo sở hữu vẻ đẹp hoang sơ say đắm lòng người.

Côn Đảo nằm ở ngoài khơi Bà Rịa-Vũng Tàu, là một trong những điểm đến nghỉ dưỡng biển tuyệt đẹp ở Việt Nam. Đây cũng là nơi có Vườn Quốc gia Côn Đảo luôn bao phủ một màu xanh ngắt của thiên nhiên, của núi rừng, của cây cỏ.

Grace Beard - biên tập viên du lịch của Time Out, chia sẻ: “Một trong những địa điểm yêu thích của tôi là những bãi cát hoang vắng ở Hòn Bảy Cạnh, là nơi bảo tồn rùa biển lên đẻ trứng.”

Bãi Cát Lớn-Hòn Bảy Cạnh, Vườn Quốc gia Côn Đảo, nơi sinh sản của nhiều rùa mẹ trong mùa sinh sản hàng năm. (Ảnh: TTXVN phát)

Dành cho những ai yêu thích biển và cát, đừng ngần ngại trải nghiệm lặn biển ngắm những rạn san hô đa hình dáng, đa sắc màu. Bên cạnh đó, du khách cũng đừng quên đi dạo dọc theo bờ biển, chụp những bức ảnh lưu niệm, hay đắm mình trong làn nước xanh ngắt, mát lạnh.

Cô cũng gợi ý du khách trải nghiệm đi dạo dưới những tán lá cây cổ thụ trong rừng nguyên sinh Ông Đụng, hay đi bộ trên con đường đẹp như tranh vẽ lên đỉnh núi Thánh Giá. Ngoài ra, du khách có thể đến thăm Bảo tàng Côn Đảo và Nhà tù Côn Đảo, nơi lưu trữ các hiện vật, tư liệu lịch sử cũng như tìm hiểu về một thời kháng chiến hào hùng của dân tộc Việt Nam.

Năm 2017, Côn Đảo từng được mạng truyền hình CNN bình chọn là hòn đảo thiên đường của châu Á. Theo CNN, thiên đường biển Côn Đảo sở hữu rạn san hô nguyên sơ, những vách đá granit sừng sững tuyệt đẹp, những hàng dừa tươi mát nằm dọc bờ biển màu xanh pha lê óng ánh nắng vàng, những cung đường bộ xuyên rừng và các khách sạn, biệt thự sang trọng ven biển sẵn sàng phục vụ du khách. Bảo tàng cách mạng hoặc các nhà tù thời xưa trên đảo sẽ là điểm dừng chân hấp dẫn đối với những người đam mê lịch sử.

Trại giam Phú Hải - một trong những nhà tù nổi tiếng nhất ở Côn Đảo (Bà Rịa-Vũng Tàu). (Ảnh: TTXVN phát)

Côn Đảo cũng đã được tạp chí du lịch nổi tiếng Lonely Planet tôn vinh trong top 10 điểm đến hấp dẫn nhất châu Á năm 2017. Địa danh nổi tiếng này cũng có mặt trong top 5 hòn đảo hứa hẹn nhiều bí ẩn kỳ thú đối với khách du lịch trên thế giới do tạp chí Travel and Leisure bình chọn và danh sách 13 hòn đảo du lịch bí ẩn hấp dẫn nhất thế giới của Business Insider.

Côn Đảo - hòn đảo du lịch với những bãi tắm hoang sơ tuyệt đẹp, không khí trong lành, được ví như thiên đường nghỉ dưỡng. Đặc biệt, Côn Đảo còn là quần thể di tích lịch sử văn hóa và lịch sử cách mạng mang tầm cỡ quốc gia và quốc tế, biểu tượng cho tinh thần yêu nước của dân tộc Việt Nam, được xem là vị trí quan trọng trong chiến lược an ninh quốc phòng.

Nhiều định hướng quy hoạch được ban hành nhằm xây dựng Côn Đảo phát triển đồng bộ, hiện đại gắn với bảo tồn phát huy giá trị của địa phương, khai thác được các giá trị cảnh quan và di tích đặc thù, mở ra các hướng phát triển tiềm năng.

Tháng 6/2024, tàu biển Resorts World One đưa hơn 2.000 khách quốc tế trải nghiệm Côn Đảo. (Ảnh: Huỳnh Sơn/TTXVN)

Theo Đồ án Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đến năm 2030 được phê duyệt tại Quyết định số 1518/QĐ-TTg ngày 05/9/2012, Thủ tướng Chính phủ xác định “Côn Đảo là một đảo du lịch đặc sắc, độc đáo có tầm Quốc gia và Quốc tế. Có môi trường du lịch, môi trường dịch vụ đô thị và môi trường sinh thái biển-đảo hướng tới sự đa dạng, hấp dẫn theo hướng bền vững, phát triển đồng thời bảo vệ được các giá trị tài nguyên thiên nhiên và lịch sử văn hoá của đảo, thu hút du khách, dân cư và các nguồn đầu tư phát triển.”

Tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cũng đã định hướng quy hoạch phát triển Côn Đảo theo hướng gắn kết với thành phố Vũng Tàu, Long Hải-Phước Hải, các tiềm năng du lịch quan trọng khác của tỉnh trong mối liên kết chặt chẽ với thành phố Hồ Chí Minh và toàn vùng Đông Nam Bộ.

Trong 6 tháng đầu năm 2024, tổng khách du lịch đến Côn Đảo ước khoảng 396.350 lượt, tăng 2,74% so với cùng kỳ năm 2023, trong số đó khách quốc tế khoảng 14.760 lượt, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh thu du lịch ước khoảng 1.453 tỷ đồng, tăng 4,72% so với cùng kỳ năm ngoái./.

Phát triển Côn Đảo thành khu du lịch sinh thái biển đảo, văn hóa-tâm linh Bà Rịa-Vũng Tàu đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Côn Đảo phù hợp định hướng phát triển du lịch, bảo vệ và phát huy giá trị Di tích Lịch sử Quốc gia Đặc biệt.