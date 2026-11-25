Cuộc gặp thượng đỉnh ba bên Mỹ-Nga-Trung tại Thâm Quyến, Trung Quốc được đánh giá là sự kiện ngoại giao đáng chú ý, trong bối cảnh tình hình quốc tế có nhiều diễn biến phức tạp. Tại cuộc gặp, các nhà lãnh đạo tập trung vào những vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh, hợp tác năng lượng, các biện pháp trừng phạt và luật pháp quốc tế. Những nội dung được đề cập không chỉ phản ánh lợi ích và ưu tiên của các bên, mà còn cho thấy vai trò của Nga trong các vấn đề quốc tế. Diễn biến cuộc gặp tiếp tục thu hút sự quan tâm của dư luận./.