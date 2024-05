Đà Nẵng: Tìm thấy thi thể nam thanh niên bị sóng biển cuốn mất tích

Sau nỗ lực tìm kiếm thi thể nam thanh niên mất tích do sóng biển cuốn trôi, rạng sáng 20/5, lực lượng chức năng mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân T.V.L cách vị trí gặp nạn 3km.

Lực lượng chức năng nỗ lực tìm kiếm nam thanh niên mất tích. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Liên quan đến vụ tai nạn đuối nước do sóng biển cuốn tại Đà Nẵng khiến 2 người tử vong và 1 người mất tích, ngày 20/5, Ban Quản lý bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng cho hay cơ quan chức năng đã tìm thấy thi thể nam thanh niên mất tích sau hai ngày tìm kiếm.

Cụ thể, sau nỗ lực tìm kiếm thi thể nam thanh niên mất tích do sóng biển cuốn trôi, trong các ngày 18, 19/5 nhưng chưa có kết quả, rạng sáng 20/5, lực lượng chức năng tích cực mở rộng phạm vi tìm kiếm và phát hiện thi thể nạn nhân T.V.L (sinh năm 2000, quê Hưng Yên) nằm cách vị trí gặp nạn gần 3km.

Thi thể nạn nhân đã được cơ quan chức năng bàn giao cho người nhà.

Trước đó, như tin đã đưa vào ngày 18/5, tại bãi biển thuộc phường Khuê Mỹ, Ngũ Hành Sơn, có một nhóm 9 thanh, thiếu niên xuống tắm biển tại khu vực đã cắm bảng nguy hiểm cấm tắm và bị sóng cuốn trôi.

Sau khi phát hiện, các nhân viên cứu hộ của đội cứu hộ và khu du lịch kịp thời ứng cứu được 8 em đưa vào bờ, nhưng có 2 người, gồm H.V.T (sinh năm 2012, trú tại quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng) và T.Đ.Q.T (sinh năm 1997, quê tại huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam) không qua khỏi; nạn nhân T.V.L (sinh năm 2000, quê Hưng Yên) bị sóng cuốn trôi mất tích.

Ông Nguyễn Đức Vũ, Trưởng ban Ban quản lý bán đảo Sơn Trà, và các bãi biển du lịch Đà Nẵng khuyến cáo, qua sự cố đáng tiếc này, Ban quản lý rất mong người dân, du khách khi tắm biển hãy tuân thủ các bảng hướng dẫn tắm, không tắm biển khi có sóng to, không tắm tại những khu vực có bảng nguy hiểm cấm tắm; chỉ tắm tại những khu vực đã giăng phao an toàn, có nhân viên cứu hộ trực, tuân thủ tuyệt đối các hướng dẫn cũng như hiệu lệnh bằng còi, cờ của nhân viên cứu hộ để đảm bảo an toàn cho bản thân, tránh những sự cố đuối nước đáng tiếc xảy ra./.

