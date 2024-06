Đại hội Thể thao học sinh ĐNA: Những người thầm lặng phía sau mỗi thành công

Tình nguyện viên hỗ trợ bố trí dụng cụ rào chắn vào sân thi đấu môn chạy vượt rào. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Đại hội Thể thao học sinh Đông Nam Á lần thứ 13 diễn ra từ ngày 29/5 đến 9/6 với 6 bộ môn cùng 107 nội dung thi đấu.

Đây là lần đầu tiên Đại hội tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. Để có một kỳ Đại hội ấn tượng, Ban Tổ chức đã huy động số lượng lớn các lực lượng gồm học sinh, sinh viên, trọng tài, Công an, nhân viên y tế… phục vụ, góp phần quan trọng cho sự thành công của Đại hội.

Tại các sân thi đấu, màu áo xanh tình nguyện của các bạn sinh viên hòa lẫn cùng các đoàn vận động viên. Họ luôn sẵn sàng có mặt khi có vận động viên nước ngoài cần giúp đỡ.

Tình nguyện viên trong Đại hội được bố trí thực hiện nhiều nhiệm vụ như sắp xếp lịch trình, hỗ trợ trận đấu, phiên dịch, hướng dẫn nơi ăn, ở cho các vận động viên…

Họ theo sát các đoàn vận động viên từ sáng sớm đến khi tối mịt. Dưới cái nắng nóng khắc nghiệt của miền Trung, khuôn mặt lúc nào cũng nhễ nhại mồ hôi, nhưng điều này không làm các tình nguyện viên nản lòng, họ luôn nở nụ cười và nhiệt tình hỗ trợ các vận động viên.

Từng có kinh nghiệm làm thông dịch viên cho vận động viên thể thao nước ngoài và các sự kiện quốc tế lớn, anh Trần Nguyên Lộc (tình nguyện viên Đoàn vận động viên Thái Lan) cho hay dù công việc hướng dẫn viên bận rộn nhưng anh vẫn quyết định dừng để tham gia lực lượng tình nguyện phục vụ Đại hội, bởi anh có niềm đam mê với thể thao. Đây là cơ hội để anh thỏa đam mê, vừa được theo dõi các trận đấu, vừa trau dồi thêm ngoại ngữ của mình.

Tình nguyện viên hỗ trợ bấm số cho vận động viên. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Anh Lộc chia sẻ: “Khi làm việc mà mình yêu thích, bản thân sẽ tỏa ra nguồn năng lượng tích cực và hoàn thiện công việc tốt nhất. Đặc biệt, công việc này cũng giúp tôi có cơ hội quảng bá những cảnh đẹp và con người nơi tôi đang sống đến với các bạn vận động viên nước ngoài.”

Phục vụ công tác bấm số và hướng dẫn vận động viên vào sân thi đấu, em Nguyễn Thị Vân (tình nguyện viên tại Đại hội) bày tỏ: Em rất vui khi đóng góp sức nhỏ của mình vào công tác hỗ trợ Đại hội. Đây là cơ hội để em gặp gỡ, giao lưu với các vận động viên nước ngoài.

Đang theo học tại trường Đại học Bách Khoa, em Đặng Tấn Tài (tình nguyện viên Đoàn vận động viên Indonesia) cho hay, tham gia lực lượng tình nguyện tại Đại hội giúp em học được nhiều kỹ năng trong giao tiếp, cách làm việc nhóm, kết thêm nhiều bạn bè quốc tế và có cơ hội giao lưu, hiểu biết về nền văn hóa các nước trong khu vực.

Ông Niwat Limsuknirun, Trưởng đoàn Thể thao học sinh Thái Lan đánh giá:“Các tình nguyện viên làm việc rất chăm chỉ và thực hiện nhiệm vụ của họ rất tốt. Họ là những người thầm lặng đóng góp lớn cho việc tổ chức Đại hội thành công.”

Ngoài sự nhiệt tình phục vụ, chăm chỉ của các bạn tình nguyện viên, để các trận thi đấu diễn ra thuận lợi, an toàn, trật tự còn phải kể đến sự hỗ trợ tận tình của nhiều lực lượng khác như nhân viên y tế, trọng tài, Công an…

Đứng dưới thời tiết nắng nóng để kiểm soát các nội dung thi đấu của vận động viên, ông Phan Tấn Lộc (Trọng tài môn Điền Kinh) chia sẻ: “Dù có hơi mệt khi làm việc trong thời tiết này, nhưng tôi vẫn rất tập trung, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với mục tiêu kiểm soát tốt các nội dung thi đấu của vận động viên.”

Các tình nguyện viên và trọng tài phục vụ tại sân Điền kinh Hòa Xuân. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Phục vụ y tế các đoàn vận động viên tại khách sạn và các trận thi đấu Pencak Silat trong Đại hội, chị Lưu Thị Minh Thắng, công tác tại Trung tâm Cấp cứu 115 Đà Nẵng, cho biết nhiệm vụ của chị tại Đại hội là theo dõi sức khỏe của vận động viên. Đặc biệt, trong các trận đấu nếu vận động viên có vấn đề sức khỏe, chị phải hỗ trợ, chăm sóc kịp thời, nếu nặng quá thì sẽ đưa đến bệnh viện gần nhất. Trong những ngày qua, có một số vận động viên bị sây sát, chấn thương và đội y tế của chị đã nhanh chóng kiểm tra, xử lý vết thương cho vận động viên.

Chị Thắng chia sẻ: “Tôi đã từng phục vụ nhiều sự kiện lớn của Đà Nẵng. Nhưng lần này, tôi vẫn cảm thấy tự hào, và vinh dự khi được cống hiến cho Đại hội, hy vọng Đại hội sẽ được tổ chức thành công, thuận lợi.”

Với mục tiêu tổ chức Đại hội được thành công, ấn tượng, Ban Tổ chức Đại hội, các sở, ngành, đơn vị của thành phố Đà Nẵng đã cùng phối hợp chuẩn bị về nhân lực, vật lực trong thời gian dài. Trong đó, Sở Y tế phân bổ hóa chất phòng, chống dịch bệnh tại các địa điểm diễn ra các sự kiện Đại hội; lấy mẫu xét nghiệm nước nhằm bảo đảm an ninh nguồn nước; thường trực tại địa điểm thi đấu và địa điểm lưu trú để cấp cứu, vận chuyển cấp cứu, thu dung điều trị tại các bệnh viện.

Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố phối hợp Sở Văn hóa và Thể thao, Nhà hát Trưng Vương huy động học sinh tham gia nhiệm vụ biểu diễn, lễ tân, dẫn đoàn, dự Lễ Khai mạc, chỉ đạo các trường trung học phổ thông chuẩn bị kế hoạch giao lưu cùng các đoàn dự Đại hội…

Sở Văn hóa và Thể thao thành lập Ban Trọng tài điều hành các môn thi đấu; phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo kiểm tra toàn bộ các dụng cụ thi đấu tại các địa điểm, định vị khu vực lắp đặt phông và trụ cờ trao thưởng tại các điểm thi đấu, phân phối huy chương, linh vật, quà tặng tại các địa điểm thi đấu.

Sở Du lịch phối hợp cùng Công an thành phố kiểm tra các điều kiện an ninh, an toàn, chất lượng dịch vụ và chất lượng phục vụ tại các khách sạn được chọn phục vụ hậu cần cho Đại hội. Công an thành phố xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự và an toàn giao thông…/.

