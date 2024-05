Đắk Nông: Hai mẹ con tử vong do bị nước cuốn

Khi đi qua con suối gần nhà, do nước chảy xiết, xe bất ngờ bị nghiêng khiến hai mẹ con chị H Glong (trú tại làng Mạ, xã Đắk Som) ngồi sau ngã xuống và bị nước cuốn đi.

Ngày 26/5, ông Lê Văn Đại, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Đắk Som, huyện Đắk Glong, tỉnh Đắk Nông xác nhận trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ tai nạn thương tâm làm hai mẹ con tử vong.

Trước đó, vào khoảng 18 giờ ngày 25/5, chị H Glong (45 tuổi, trú tại làng Mạ, xã Đắk Som) và con là H Gluyên (7 tuổi) được một người con lớn trong gia đình chở bằng xe gắn máy về nhà sau khi đi dự đám cưới tại Lâm Đồng.

Khi đi qua con suối gần nhà, do nước chảy xiết, xe bất ngờ bị nghiêng khiến hai mẹ con chị H Glong ngồi sau ngã xuống và bị nước cuốn đi. Người con đi cùng đã dừng lại tìm kiếm người thân nhưng do trời tối nên không có kết quả.

Khoảng một giờ sau, chính quyền địa phương và người dân đã tìm thấy thi thể 2 mẹ con gặp nạn và đưa về gia đình mai táng.

Nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn được xác định là do chiều tối 25/5 trời mưa lớn, nước suối dâng cao, chảy xiết.

Sáng 26/5, đại diện Ủy ban Nhân dân huyện Đắk Glong, Ủy ban Nhân dân xã Đắk Som đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Đắk Nông, trong các ngày tới, tại một số địa phương trong tỉnh sẽ xuất hiện mưa to đến rất to. Chính quyền địa phương và người dân cần cẩn trọng với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún do mưa lũ./.

