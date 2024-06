Hà Nội: Nghi có người mắc kẹt trong đám cháy tại phố Định Công Hạ

Lực lượng phòng cháy chữa cháy triển khai làm nhiệm vụ tại hiện trường. (Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN)

Hồi 18 giờ 22 phút ngày 16/6, người dân phát hiện đám cháy xảy ra tại khu vực tầng 4 số nhà 207 Định Công Hạ, quận Hoàng Mai (Hà Nội). Ngôi nhà ở và kết hợp kinh doanh.

Ngay sau khi nhận được tin, Trung tâm thông tin chỉ huy Công an thành phố Hà Nội điều động 2 xe chữa cháy của Công an quận Hoàng Mai, 2 xe chữa cháy Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ Công an thành phố; cùng các lực lượng khác của Công an quận Hoàng Mai tới hiện trường.

Theo người dân báo tin, có người dân mắc kẹt trong vụ cháy, chưa rõ số lượng. Hiện các lực lượng đang tổ chức chữa cháy.

Theo quan sát của phóng viên, lúc 20 giờ cùng ngày, khói và ngọn lửa vẫn bốc lên từ tầng 4 rồi bao trùm lên các tầng trên của ngôi nhà kể trên.

Ngôi nhà bị cháy có chiều cao 7 tầng, tại tầng 1 có kinh doanh một số mặt hàng như dây điện, sơn... Xung quanh ngôi nhà là các nhà thấp tầng. Hiện lực lượng chức năng đang tổ chức phun nước chữa cháy nhưng khó tiếp cận được ngôi nhà do địa hình phức tạp.

Ngay khi xảy ra hỏa hoạn, lãnh đạo Công an thành phố và quận Hoàng Mai đã có mặt tại hiện trường để chỉ huy công tác chữa cháy, cứu nạn./.

