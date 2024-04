Ung thư phổi là một trong 10 căn bệnh ung thư phổ biến nhất thế giới. (Nguồn: cityofhope.org)

Nghiên cứu của Hiệp hội Ung thư Mỹ mới đây dự báo đến năm 2050, số người mắc bệnh ung thư có thể tăng 77% trên toàn thế giới.

Dân số bùng nổ và già hóa dân số gia tăng được xem là những nguyên nhân chính dẫn đến gánh nặng ung thư cho các nước trên thế giới.

Viện dẫn báo cáo trên, Tiến sỹ William Dahut, Giám đốc khoa học của Hiệp hội Ung thư Mỹ, chỉ rõ số người mắc phải căn bệnh nan y này sẽ tăng lên tới 35 triệu người vào năm 2050, tương đương mức tăng 77% so với năm 2022 - thời điểm gần nhất ghi nhận thống kê số người mắc ung thư.

Theo báo cáo của năm 2022, khoảng 20 triệu người được chẩn đoán mắc bệnh ung thư, trong số này có 9,7 triệu ca tử vong. Điều này cho thấy cứ 5 người thì một người sẽ mắc ung thư vào thời điểm nào đó trong tương lai, trong đó, đối với nam giới, cứ 9 người thì có 1 người, và cứ 12 người thì có 1 người đối với nữ giới, sẽ tử vong do ung thư.

Theo ông Dahut, dân số tăng và làn sóng già hóa dân số là những nguyên nhân chính dẫn đến số ca mắc ung thư gia tăng trên thế giới. Ước tính, dân số thế giới vào năm 2050 là 9,7 tỷ người so với mức 8 tỷ người của năm 2022.

Ông Dahut bày tỏ quan ngại rằng tỷ lệ mắc bệnh cũng như tử vong do ung thư có nguy cơ gia tăng, đặc biệt là ở các nước thu nhập thấp, những nơi mà bệnh ung thư hiện gia tăng không chỉ do các nguyên nhân gây bệnh truyền thống mà còn do các yếu tố bên ngoài như thuốc lá và béo phì.

Theo Hiệp hội Ung thư Mỹ, các nước đang phát triển thường thiếu những công cụ để phát hiện ung thư sớm, đưa ra phương thức điều trị ung thư phù hợp và ngăn chặn căn bệnh này phát triển theo những cách được thực hiện ở các quốc gia khác.

Báo cáo còn bao gồm dữ liệu toàn cầu về tỷ lệ mắc và tử vong do ung thư của Tổ chức Giám sát ung thư toàn cầu (Global Cancer Observatory) - một cơ sở dữ liệu của Tổ chức y tế thế giới (WHO).

Báo cáo chỉ ra 10 căn bệnh ung thư phổ biến nhất thế giới, gồm ung thư phổi, vú ở phụ nữ, đại trực tràng, tuyến tiền liệt, dạ dày, gan, tuyến giáp, cổ tử cung, bàng quang và ung thư hạch không Hodgkin.

Trong số này, ung thư phổi là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu, tiếp theo là ung thư đại trực tràng, gan, vú ở phụ nữ, dạ dày, tuyến tụy, thực quản, tuyến tiền liệt, cổ tử cung và bệnh bạch cầu.

Đáng chú ý, ung thư cổ tử cung là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu ở 37 quốc gia và vùng lãnh thổ, tập trung chủ yếu ở Nam sa mạc Sahara châu Phi, Nam Mỹ và Đông Nam Á.

Báo cáo của Hiệp hội Ung thư Mỹ cũng nêu chi tiết số quốc gia có thu nhập thấp ghi nhận tỷ lệ tử vong do ung thư cao dù tỷ lệ mắc ở mức thấp, phần lớn là do không có khả năng tiếp cận các công cụ sàng lọc để phát hiện bệnh sớm và thiếu các dịch vụ điều trị tiên tiến.

Tiến sỹ Harold Burstein, bác sĩ chuyên khoa ung thư tại Viện Ung thư Dana-Farber và là giáo sư tại Trường Y Harvard, cảnh báo ung thư đang là "làn sóng thủy triều" tấn công các quốc gia có thu nhập trung bình-thấp.

Ông viện dẫn báo cáo trên cho rằng tỷ lệ mắc bệnh ung thư sẽ tăng gấp đôi ở các nước có thu nhập thấp và trung bình trong 25 năm tới. Do đó, việc đối phó với với tỷ lệ mắc bệnh này càng gia tăng, cùng với khả năng phát hiện và sàng lọc bệnh sớm, cũng như phương pháp điều trị sẽ là thách thức lớn đối với các hệ thống chăm sóc sức khỏe vốn đã quá tải./.

