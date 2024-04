Diễn đàn Kinh tế Horasis: Thêm hàng trăm triệu USD 'rót' vào Bình Dương

Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Tổng Công ty Becamex IDC và Tập đoàn Sunwah (Trung Quốc). (Ảnh: Dương Chí Tưởng/TTXVN)

Trong khuôn khổ Diễn đàn Horasis Trung Quốc 2024 diễn ra tại Bình Dương ngày 15/4, các doanh nghiệp, tập đoàn lớn xúc tiến hợp tác hàng loạt dự án đầu tư và được tỉnh Bình Dương chấp thuận chủ trương, trao Giấy chứng nhận đầu tư hàng trăm triệu USD và hàng nghìn tỷ đồng vào các lĩnh vực đầu tư hạ tầng, sản xuất và bất động sản…

Cụ thể, về lĩnh vực đầu tư hạ tầng logistics và cụm công nghiệp, có ba dự án đã nhận được sự chấp thuận chủ trương đầu tư, bao gồm: dự án Cảng cạn An Sơn của Tổng Công ty Thương mại Xuất nhập khẩu Thanh Lễ với tổng vốn đầu tư 1.504 tỷ đồng; dự án Cụm Công nghiệp Tam Lập 2 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Trung Hậu với tổng mức đầu tư 585 tỷ đồng; dự án Cụm Công nghiệp An Lập của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Đầu tư phát triển hạ tầng An Lập, với mức đầu tư 456 tỷ đồng.

Trong lĩnh vực bất động sản, có các dự án được chấp thuận, bao gồm: dự án Nhà ở an sinh xã hội-Khu 5 Định Hòa với tổng vốn đầu tư 1.590 tỷ đồng; dự án Đầu tư xây dựng nhà ở Một Thế Giới - The One World, với tổng mức đầu tư 14.807 tỷ đồng; dự án Đầu tư xây dựng Nhà ở xã hội Hòa Phú của Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Công nghiệp Nam Kim với tổng vốn đầu tư 2.725 tỷ đồng; dự án Nhà ở xã hội Thăng Long của Doanh nghiệp tư nhân Dịch vụ và Thương mại Hải Long với vốn đầu tư 1.025 tỷ đồng...

Ngoài ra, tỉnh Bình Dương đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho nhiều doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngoài với hàng trăm triệu USD gồm: dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Kiswire Việt Nam, với mức đầu tư 22,7 triệu USD; dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Protron Electrical, với mức đầu tư 26 triệu USD; dự án của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vorxen Electrical, với vốn đầu tư 22 triệu USD, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Paihong Việt Nam, tăng vốn đầu tư lên 65 triệu USD; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giant Manufacturing Việt Nam, tăng vốn 23 triệu USD; Công ty Trách nhiệm hữu hạn Behn Meyer Việt Nam, tăng vốn 11 triệu USD.

Tại Diễn đàn Horasis, tỉnh Bình Dương cũng đã ký thỏa thuận hợp tác với Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel về phát triển hạ tầng, dịch vụ logistics, thương mại điện tử, và thành lập một Trung tâm kho vận logistics, thương mại, nông sản tầm cỡ quốc tế, theo hướng xanh, thông minh.

Công ty Becamex IDC và Tập đoàn Sunwah đã ký biên bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số, phát triển công nghệ, và phát triển bền vững, hướng tới mục tiêu Net Zero.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, lũy kế đến nay, Bình Dương đã thu hút được 4.226 dự án với tổng mức vốn đầu tư đăng ký 40,6 tỷ USD, là tỉnh đứng thứ 3 trong cả nước về thu hút nguồn vốn đầu tư nước ngoài chỉ sau Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh./.

