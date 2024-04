Đình chỉ nam giáo viên “túm cổ áo, áp sát mặt” nữ sinh tại một trường ở Đà Nẵng

25/10/2022 10:29

Thầy C bị tạm đình chỉ công tác chuyên môn do liên quan đến sự việc gia đình học sinh H.T (lớp 4A2) tố bị thầy C dùng thước kẻ đánh nhiều lần vào vùng mông gây bầm tím.