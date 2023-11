Doanh nghiệp chuẩn bị nguồn hàng, sẵn sàng bình ổn thị trường dịp Tết Nguyên đán

Người tiêu dùng mua sắm hàng Tết tại siêu thị. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Để bình ổn thị trường, đặc biệt trong các dịp cuối năm và Tết Nguyên đán sắp tới, các doanh nghiệp sản xuất, phân phối đang nỗ lực chuẩn bị nguồn cung hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu để đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân.

Đa dạng nguồn cung

Chỉ còn gần 3 tháng nữa là đến Tết Giáp Thìn 2024, dự báo nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng cao, do vậy, nhiều doanh nghiệp đã triển khai các phương án nhập hàng, đàm phán với nhà cung cấp để sẵn sàng phục vụ các khách hàng trong dịp này.

Phục vụ hàng Tết: Chủ động nguồn cung từ xăng dầu đến hàng thiết yếu Bộ Công Thương sẽ phối hợp chặt chẽ với các đơn vị theo dõi sát diễn biến thị trường, kịp thời thực hiện hoặc đề xuất lên Chính phủ các biện pháp nhằm bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa thiết yếu.

Theo ông Vũ Thanh Sơn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thương mại Hà Nội (Hapro), để đảm bảo nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết Giáp Thìn 2024, các đơn vị trực thuộc và Công ty thành viên Hapro đã lên kế hoạch dự trữ hàng phục vụ với số lượng hàng hóa trị giá 1.000 tỷ đồng.

Trong đó, bao gồm lượng hàng hóa tham gia chương trình bình ổn thị trường các mặt hàng thiết yếu trên địa bàn thành phố Hà Nội.

“Hapro sẽ dự trữ các mặt hàng thiết yếu như gạo, thịt lợn, thịt gà, trứng, thủy hải sản, dầu ăn, rau củ, thực phẩm chế biến, bánh mứt kẹo…. Ngoài ra, Hapro còn dự trữ thêm các nhóm mặt hàng như măng, miến, mộc nhĩ... và các loại quả, hạt khô phục vụ Tết, các mặt hàng khác như đồ gia dụng,” ông Sơn thông tin.

Giám đốc vùng miền Bắc chuỗi siêu thị GO!, Big C (Central Retail) Lê Mạnh Phong thông tin, nhằm đáp ứng nhu cầu mua sắm của người dân trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Giáp Thìn 2024, ngay từ tháng 9, đơn vị đã thỏa thuận ký kết với các đối tác cung ứng hàng hóa phục vụ Tết với lượng hàng hóa tăng 20% so với năm 2023.

Nhiều đặc sản vùng miền được kết nối đưa về Thủ đô, đáp ứng nhu cầu mua sắm tăng cao dịp Tết. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Tại hệ thống siêu thị Co.op Mart Hà Nội, với tiêu chí sản phẩm phong phú nhưng có giá ổn định, cùng nhiều ưu đãi, hệ thống siêu thị Co.op Mart toàn quốc đang tích cực chuẩn bị nguồn hàng phục vụ Tết.

“Năm nay, lượng hàng tại hệ thống siêu thị tăng khoảng 30% so với cùng kỳ và tăng 50% so với ngày bình thường. Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá, tiêu thụ sản phẩm, hệ thống siêu thị Co.opmart đã kết hợp nhiều dòng sản phẩm của các thương hiệu Việt và nhãn hàng riêng của Saigon Co.op đáp ứng đủ mọi phân khúc tiêu dùng. Đặc biệt, còn dành riêng một khu vực để các doanh nghiệp giới thiệu, tiêu thụ sản phẩm OCOP,” bà Nguyễn Thị Kim Dung, Giám đốc siêu thị Co.op Mart Hà Đông cho biết.

Trong dịp Tết, lượng tiêu thụ các mặt hàng thực phẩm luôn tăng cao, Vissan dự kiến cung ứng ra thị trường gần 1.100 tấn thực phẩm tươi sống, tăng 5% so với cùng kỳ và 3.800 tấn thực phẩm chế biến. Lượng hàng dự trữ chiếm khoảng 10-20% sản lượng. Ngoài việc bảo đảm bình ổn giá, doanh nghiệp còn giảm giá từ 10-20% các sản phẩm thiết yếu vào các ngày cuối tuần và giảm giá 30% một số nhóm hàng cho khách hàng mua sắm Tết muộn.

Sẵn sàng bình ổn thị trường

Trong nhiều năm qua, nhờ chuẩn bị kỹ lưỡng nên dù tiêu dùng có tăng cao, song giá cả các mặt hàng thiết yếu luôn được bình ổn.

Theo ông Nguyễn Ngọc Thắng, Giám đốc vận hành hoạt động kiêm Giám đốc marketing Saigon Co.op Nguyễn Ngọc Thắng, hệ thống đã chuẩn bị nguồn hàng từ 3 tháng trước. Saigon Co.op cũng tính toán lại giá cả, cân đối thu chi nhằm mang đến nguồn hàng phong phú nhưng có giá ổn định, cùng nhiều ưu đãi.

“Năm nay, lượng hàng tại hệ thống siêu thị tăng khoảng 30% so với cùng kỳ và tăng 50% so với ngày bình thường. Mức giá bán ra luôn ổn định, tốt nhất cho người tiêu dùng”, ông Nguyễn Ngọc Thắng cho hay.

Tương tự, các hệ thống siêu thị khác như MM Mega Market, Satra, AEON, Hapro/BRG Mart, Central Retail… cũng tấp nập các đơn hàng lớn, chuẩn bị cho mùa mua sắm cuối năm.

Để chuẩn bị cho mùa mua sắm Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 sắp tới, Hà Nội đã triển khai nhiều giải pháp, chủ động các phương án đáp ứng nhu cầu hàng hóa tăng cao của người dân, trong đó, Sở Công Thương Hà Nội ước tính tổng giá trị hàng hóa phục vụ Tết trên địa bàn thành phố khoảng 40.900 tỷ đồng, tăng 10% so với thực hiện Tết năm 2023.

Nhiều hàng khuyến mại cũng tập trung để bình ổn thị trường, kích cầu mua sắm. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội Trần Thị Phương Lan cho biết Sở đã chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở sản xuất các mặt hàng phục vụ Tết có kế hoạch sản xuất bảo đảm nguồn cung đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, các đơn vị phân phối, cung ứng hàng hóa thiết yếu chủ động kết nối, khai thác hàng hóa nông sản, thực phẩm, các mặt hàng đặc sản truyền thống của các tỉnh, đa dạng hóa mặt hàng (ưu tiên đối với hàng Việt Nam) phục vụ nhu cầu thị trường Hà Nội trong dịp cuối năm, dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2024; tổ chức các điểm bán hàng bảo đảm đầy đủ hàng hóa, giá cả ổn định phục vụ nhân dân; tổ chức triển khai các chương trình khuyến mại để kích cầu tiêu dùng, không để đứt hàng, khan hàng khiến giá cả bị đẩy lên cao.

Bên cạnh đó, Sở Công Thương sẽ triển khai tổ chức các điểm bán hàng, các chuyến bán hàng phục vụ Tết tại các huyện, các khu công nghiệp, khu chế xuất, khu vực nông thôn để phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán.

Cùng với việc đáp ứng đa dạng các mặt hàng, Sở Công Thương Hà Nội sẽ phối hợp với các đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác quản lý về an toàn thực phẩm, nhất là các mặt hàng thực phẩm được sử dụng nhiều trong dịp Tết Nguyên đán./.