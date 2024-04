Đồng loạt tăng mạnh, giá vàng SJC vọt lên ngưỡng 84,3 triệu đồng

Khách hàng giao dịch vàng tại Hà Nội. (Ảnh: Đức Duy/Vietnam+)

Đầu giờ chiều nay (24/4), giá vàng SJC tại nhiều nơi đã lên ngưỡng 84,3 triệu đồng/lượng.

Tại thời điểm 14 giờ, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết từ 82,30-84,30 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng nay và tăng 1 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Trong khi đó, Công ty Vietnam Gold, giá vàng SJC cộng thêm 700.000 đồng/lượng, giá mới từ 82,30-84,30 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra) so với mở cửa sáng nay. Công ty Doji thông báo giá vàng SJC từ 82,0-84,0 triệu đồng/lượng, tăng 500.000 đồng/lượng so với sáng nay và tăng 1,5 triệu đồng/lượng so với chốt phiên trước.

Về phía Công ty Bảo Tín Minh Châu, doanh nghiệp niêm yết giá vàng nhẫn tròn trơn ở mức 73,88-75,68 triệu đồng/lượng (mua vào/bán ra), tăng 200.000 đồng/lượng so với sáng nay. Trước đó, thương hiệu này đã cộng thêm 100.000 đồng/lượng khi mở cửa giao dịch. Chênh lệch chiều mua vào/bán ra giữ ở mức 1,7 triệu đồng/lượng.

Giá vàng bật tăng, thương hiệu SJC lên ngưỡng 83,8 triệu đồng mỗi lượng Phiên mở cửa sáng 24/4, giá vàng SJC tại nhiều doanh nghiệp vọt lên ngưỡng 83,8 triệu đồng, trong khi vàng nhẫn của Công ty Bảo Tín Minh Châu cũng tăng thêm 100.000 đồng/lượng.

Trên thế giới, giá vàng dao động quanh ngưỡng 2.330 USD/ounce, cộng thêm 12 USD so với sáng nay. Mức giá này khi quy đổi tương đương 71,54 triệu đồng/lượng.

Chiều nay, Ngân hàng Vietcombank và BIDV cùng niêm yết từ 25.177-25.487 đồng/USD (mua vào/bán ra). Ngân hàng Vietinbank thông báo giá mua vào là 25.180 đồng/USD và bán ra là 25.487 đồng/USD, giữ ổn định.

Tuy vậy, Ngân hàng Agribank thông báo từ 25.187-25.487 đồng, giảm 1 đồng so với sáng nay./.