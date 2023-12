EU đạt thỏa thuận về quy định quản lý AI toàn diện đầu tiên trên thế giới

Đây là thỏa thuận chi tiết đầu tiên về cách thức bảo đảm công nghệ AI được sử dụng một cách an toàn trước nguy cơ lừa đảo, đồng thời hối thúc tạo ra các hệ thống AI “an toàn ngay trong bước thiết kế."

31/10/2023 07:13

Sắc lệnh yêu cầu các công ty khi phát triển các hệ thống AI, mà có nguy cơ gây rủi ro cho an ninh và kinh tế, sức khỏe hoặc an toàn cộng đồng, phải chia sẻ kết quả kiểm tra an toàn với Chính phủ Mỹ.