Giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản của Việt Nam tăng gần gấp ba

Tính chung hai tháng đầu năm nay, các nhóm hàng xuất khẩu đều tăng so với cùng kỳ năm ngoái nên kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản tăng cao, đạt 9,84 tỷ USD.

Giá trị xuất siêu nông lâm thủy sản của cả nước đạt 2,68 tỷ USD trong hai tháng đầu năm 2024. (Ảnh: Hồng Nhung/TTXVN)

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết hai tháng đầu năm 2024, tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản ước đạt 9,84 tỷ USD, tăng 50,3% so với cùng kỳ năm 2023. Giá trị xuất siêu đạt 2,68 tỷ USD, tăng gần 2,9 lần.

Trong tháng Hai, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 4,48 tỷ USD, tăng 21,8% so với cùng kỳ năm ngoái nhưng giảm 16,5% so với tháng 1/2024; trong đó, nông sản chính 2,34 tỷ USD tăng 21,6% so tháng 2/2023; lâm sản chính 1,34 tỷ USD tăng 40,3%, thủy sản 620 triệu USD tăng 1,9%; chăn nuôi 34 triệu USD tăng 6,2%; đầu vào sản xuất 142 triệu USD giảm 7,4%.

Đóng góp vào kết quả này có: Nông sản 5,18 tỷ USD, tăng 55,7%; lâm sản 2,9 tỷ USD, tăng 59,7%; thủy sản 1,37 triệu USD, tăng 28,9%; chăn nuôi 78 triệu USD, tăng 15,1%; đầu vào sản xuất 309 triệu USD, tăng 13,6%.

Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, hầu hết các mặt hàng chủ lực đều đạt giá trị xuất khẩu cao như: Sản phẩm gỗ 1,68 tỷ USD tăng 59%, càphê 1,38 tỷ USD tăng 85%, rau quả 970 triệu USD tăng 72,8%, gạo 708 triệu USD tăng 49,8%, hạt điều 595 triệu USD tăng 68,2%, tôm 403 triệu USD tăng 20,5%. Riêng cá tra xuất khẩu chỉ đạt 224 triệu USD giảm 0,7%.

Kết quả trên cũng bởi, giá xuất khẩu bình quân nhiều mặt hàng nông sản chính tăng như: Gạo 699 USD/tấn, tăng 32,2%; cà phê 3.153 USD/tấn, tăng 44,7%; cao su 1.429 USD/tấn, tăng 3,4%; hạt tiêu 4.041 USD/tấn, tăng 28,7%;chè 1.699 USD/tấn, tăng 1,7%.

Về thị trường, giá trị xuất khẩu nông lâm thủy sản tới các thị trường đều tăng. Trong số đó, xuất khẩu sang khu vực châu Á đạt 4,55 tỷ USD tăng 43%; châu Mỹ 2,31 tỷ USD tăng 74,2%; châu Âu 1,28 tỷ USD tăng 52,6%; châu Đại Dương 135 triệu USD tăng 48,8% và châu Phi 129 triệu USD tăng 60,4%.

Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản tiếp tục là ba thị trường xuất khẩu nông lâm thủy sản lớn nhất. Giá trị xuất khẩu sang Mỹ chiếm tỷ trọng 21,5%, tăng 77,3%; tiếp đến là Trung Quốc chiếm 21%, tăng 47,9% và Nhật Bản chiếm 7,2%, tăng 29,2%.

Cùng với xuất khẩu, thị trường hàng hóa nông sản trong nước tương đối ổn định, nguồn cung cho dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn được bảo đảm; thị trường hàng hóa, cung-cầu trong và sau Tết nguyên đán tương đối ổn định, sức mua tăng và không có tình trạng tăng giá đột biến.

Đặc biệt, các mặt hàng thiết yếu được tiêu thụ mạnh như: Lương thực, thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, trái cây... nhất là các sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao, sản phẩm OCOP chiếm ưu thế.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết Bộ tiếp tục xử lý các vấn đề thị trường nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho xuất khẩu nông sản, thủy sản; triển khai các đề án thúc đẩy xuất khẩu nông lâm thủy sản sang các thị trường Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản, EU; đồng thời mở cửa các thị trường mới, còn nhiều tiềm năng như các nước Hồi giáo Halal, Trung Đông, châu Phi...

Bộ cũng hỗ trợ các doanh nghiệp tận dụng các hiệp định thương mại tự do, đặc biệt là Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ Xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam-EU (EVFTA) để đẩy mạnh xuất khẩu hàng nông lâm thủy sản chủ lực; hỗ trợ doanh nghiệp ký kết đơn hàng xuất khẩu mới.

Đồng thời, phối hợp hỗ trợ bảo hộ nhãn hiệu và chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm xuất khẩu tiềm năng của Việt Nam ở nước ngoài.

Bộ cũng tổ chức các Diễn đàn 970 hỗ trợ kết nối tiêu thụ nông sản; Tọa đàm phổ biến thông tin, quy định thị trường và thị hiếu tiêu dùng, kết nối tiêu thụ thông qua hệ thống tham tán thương mại, nông nghiệp tại các thị trường, các chuỗi phân phối bán lẻ trong nước, các sàn thương mại điện tử… đối với các mặt hàng nông sản, sản phẩm OCOP./.

