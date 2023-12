Giải mã lý do vì sao chúng ta đều say đắm những bản nhạc buồn

Bạn có thường xuyên nghe một bản nhạc buồn rất nhiều lần mặc dù đang cảm thấy vui?

Nhiều người trong chúng ta đã rất nhiều lần trải qua cảm giác như vậy, bởi âm nhạc có ảnh hưởng vô cùng mạnh mẽ đến cảm xúc của mỗi người. Dưới đây là một số lý do được nghiên cứu chứng minh rằng tại sao chúng ta lại thích nghe nhạc buồn:

Nhạc buồn khiến chúng ta cảm thấy bình yên

Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí PLOS One cho thấy việc nghe những giai điệu buồn thực sự tạo ra những cảm xúc tích cực như sự yên bình cho người nghe.

Các nhà nghiên cứu cũng phát hiện ra rằng những người nghe nhạc buồn dễ đồng cảm vì họ kết nối được với nỗi buồn của nghệ sỹ. Điều này cũng có thể giải thích tại sao chúng ta lại có xu hướng nghe nhạc buồn sau khi chia tay.

Nhạc buồn cũng có thể giải phóng hormones trong não, giúp chúng ta dễ dàng đối mặt với những chuyện không vui

Âm nhạc được biết đến là dây dẫn truyền dopamine, tạo ra cảm giác hạnh phúc. Điều này có thể xảy ra dù là nhạc vui hay nhạc buồn. Một số chuyên gia lý giải rằng nhạc buồn có thể kích thích một hormone được gọi là prolactin, đặc biệt liên quan đến việc giảm nhẹ nỗi đau.

Nghiên cứu khoa học cho thấy sức mạnh “chữa lành” của âm nhạc Một thí nghiệm mới trên những chuột cho thấy việc nghe các giai điệu du dương có thể giúp cơ thể chịu đựng cơn đau thể xác dễ dàng hơn.

Theo Science Alert: “Cơ thể đang tự chuẩn bị để thích nghi với sự kiện đau thương và khi sự kiện đó không xảy ra, cơ thể chỉ còn lại một hỗn hợp dễ chịu của opiates.”

Nhạc buồn khiến chúng ta dễ khóc và điều này mang lại cảm giác chữa lành

Đôi khi, âm nhạc có thể khiến chúng ta khóc khi nghe. Phản ứng này chủ yếu xuất phát từ hành vi của con người và đôi khi có thể mang lại cảm giác sảng khoái.

Nghiên cứu cho thấy việc khóc một cách tích cực giúp cải thiện tâm trạng của chúng ta. Một số nghiên cứu khác phát hiện rằng sau 90 phút khóc, các thành viên tham gia đều cảm thấy tốt hơn.

Âm nhạc buồn có thể khuyến khích mỗi người tự nhìn nhận bản thân

Một nghiên cứu cho thấy việc nghe nhạc buồn tạo ra những suy nghĩ quẩn quanh.

Các nhà nghiên cứu đã xem xét hình ảnh MRI của những người nghe nhạc buồn so với khi họ nghe nhạc vui. Thí nghiệm chỉ ra rằng họ thường có xu hướng hướng tâm trí vào bên trong, với những luồng suy nghĩ tự phát liên quan đến bản thân và những khía cạnh của cuộc sống.

Não chúng ta thường phát triển một mối liên kết với những bài hát cụ thể

Chúng ta dễ dàng kết nối với mọi thứ khi chúng mang lại cảm giác riêng tư, và âm nhạc chắc chắn không phải là ngoại lệ. Trong album “Red (Taylor’s Version)” của nữ ca sỹ Taylor Swift, nhiều người hâm mộ đã lớn lên với phiên bản gốc và giờ đây họ cảm thấy có một mối liên kết sâu sắc với những bản “cover.”

Elizabeth Margulis, tác giả của cuốn sách "On Repeat: How Music Plays the Mind" từng chia sẻ với Mic rằng: “Nghe đi nghe lại một bản nhạc sẽ giúp chúng ta dễ hình dung và hát theo lời bài hát. Cảm giác mong muốn được chia sẻ về âm nhạc có thể nảy sinh. Khi chia sẻ những trải nghiệm về âm nhạc, cảm giác ranh giới giữa bản thân và âm nhạc dường như tan biến.”

Nói cách khác, chúng ta liên hệ, chúng ta lắng nghe, và vòng tuần hoàn ấy lại lặp đi lặp lại. Bộ não của chúng ta sẽ không thể ngừng nghĩ về điều đó./.