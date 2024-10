GRDP 9 tháng của Đà Nẵng dẫn đầu khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ

Quy mô GRDP của Đà Nẵng trong 9 tháng năm 2024 tiếp tục duy trì vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành phố. (Ảnh minh họa. Nguồn: Vietnam+)

Tiếp đà tăng trưởng tích cực của quý 2, kinh tế quý 3 của Đà Nẵng có nhiều điểm sáng và đạt được nhiều kết quả khả quan; một số ngành duy trì mức tăng cao đã đóng góp đáng kể vào mức tăng chung của toàn nền kinh tế thành phố, đây là tín hiệu tốt giúp kinh tế thành phố tiến gần hơn đến mục tiêu tăng trưởng cả năm 2024.

Quy mô nền kinh tế ước đạt hơn 111.589 tỷ đồng

Theo báo cáo của Cục Thống kê Đà Nẵng, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) quý 3 ước tăng 8,59% so với cùng kỳ năm 2023, cao hơn mức tăng 2,49% của quý I và 8,09% của quý 2.

Trong đó, giá trị tăng thêm (VA) khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,51%; khu vực công nghiệp-xây dựng phục hồi mạnh mẽ và đạt mức tăng 10,60%; khu vực dịch vụ duy trì mức tăng khá với 8,21%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 8,43% so với cùng kỳ năm 2023.

Với mức tăng 8,59% trong quý 3, tốc độ tăng GRDP của Đà Nẵng xếp thứ 19/63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Tính chung 9 tháng năm 2024, GRDP của thành phố ước tăng 6,47%, cao hơn mức tăng 3,94% của cùng kỳ năm 2023 và xếp thứ 42/63 địa phương về tốc độ tăng trưởng GRDP.

Quy mô nền kinh tế thành phố trong 9 tháng theo giá hiện hành ước đạt hơn 111.589 tỷ đồng, mở rộng hơn 11.726 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, quy mô VA khu vực dịch vụ mở rộng nhiều nhất với hơn 9.043 tỷ đồng; khu vực công nghiệp-xây dựng mở rộng hơn 1.551 tỷ đồng; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản mở rộng hơn 65 tỷ đồng và thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng thêm 1.066 tỷ đồng.

Xét trên phạm vi cả nước, quy mô GRDP của Đà Nẵng trong 9 tháng năm 2024 tiếp tục duy trì vị trí thứ 17/63 tỉnh, thành phố và dẫn đầu các tỉnh, thành phố khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ.

Hoạt động sản xuất công nghiệp có bước chuyển mạnh mẽ

Nếu tại thời điểm kết thúc quý 1, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành chỉ đạt mức tăng khá khiêm tốn (tăng 1,35% so với cùng kỳ), dự kiến trong quý 3 chỉ số này đạt 108,46% (tăng 8,46% so với cùng kỳ) góp phần thúc đẩy chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành dự kiến 9 tháng năm 2024 tăng 5,36% so với cùng kỳ năm trước.

(Ảnh: TTXVN)

Giá trị tăng thêm của cả khu vực công nghiệp và xây dựng quý 3 ước tăng 10,60%, đóng góp 2,03 điểm phần trăm trong mức tăng 8,59% của toàn nền kinh tế quý 3. Trong đó, một số ngành công nghiệp phục hồi mạnh mẽ góp phần tích cực cho tăng trưởng toàn ngành đạt mức 10,25%; lĩnh vực xây dựng cũng có nhiều khởi sắc đáng kể với mức tăng ước đạt 11,56%.

Tính chung 9 tháng năm 2024, tăng trưởng cả khu vực ước đạt 5,03% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, ngành công nghiệp tăng 4,31%; ngành xây dựng tăng 7,19%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội tăng 7,1%

Thành phố tiếp tục xác định giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị quan trọng, có ý nghĩa và vai trò lớn trong việc việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của cả giai đoạn 2021-2025 và các mục tiêu đầu tư công đến năm 2025.

Bên cạnh đó, thành phố tích cực quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng và cơ hội đầu tư của thành phố Đà Nẵng đến các đối tác trong nước và quốc tế. Trong công tác quy hoạch, phát triển đô thị, thành phố đã phê duyệt Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; đồng thời điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án quan trọng về hạ tầng đô thị, phục vụ dân sinh.

Tổng vốn đầu tư thực hiện dự ước quý 3 đạt 9.314 tỷ đồng; tăng 12,1% so với quý trước và tăng 12,7% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, vốn đầu tư thuộc ngân sách Nhà nước đạt 2.233 tỷ đồng, chiếm 24,0% tổng vốn. Tính chung 9 tháng năm 2024, tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội ước đạt 23.814 tỷ đồng, tăng 7,1% so với cùng kỳ, trong đó khu vực nhà nước đạt 6.892 tỷ đồng, tăng 7,8%; vốn ngoài nhà nước đạt 14.937 tỷ đồng, tăng 11,3%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.985 tỷ đồng, giảm 18,0% so với cùng kỳ năm 2023.

Quang cảnh thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Văn Dũng/TTXVN)

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước tháng 9 đạt 715 tỷ đồng, tăng 1,3% so với tháng trước và tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 679 tỷ đồng, tăng lần lượt 1,0% và 2,1% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm 2023; vốn ngân sách cấp huyện ước đạt 37 tỷ đồng, tăng 6,3% so với tháng trước và tăng 77,9% so với cùng kỳ năm trước.

Tính chung quý 3, ước tính vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý đạt 2.086 tỷ đồng, tăng 11,6% so với cùng kỳ.

Giá trị vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước 9 tháng năm 2024 ước thực hiện 4.685 tỷ đồng, tăng 13,44% so với cùng kỳ năm trước và đạt 54,32% kế hoạch vốn được giao.

Từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục tập trung khơi thông các điểm nghẽn, tăng cường nỗ lực triển khai thi công dự án, đặc biệt đối với các dự án công trình hạ tầng giao thông quan trọng như dự án Đường nối cảng Liên Chiểu; dự án Bến cảng Liên Chiểu; cầu đường bộ, nâng cấp cải tạo các tuyến quốc lộ; dự án phát triển đô thị và nhà ở xã hội./.

