Hà Nội ghi nhận ca mắc liên cầu lợn đầu tiên trong năm 2024

01/11/2023 16:32

Bệnh nhân Đ.V.T (nam, 39 tuổi, đến từ Nghệ An) nhập viện trong tình trạng sốc nhiễm trùng, suy đa tạng, viêm phổi, phải can thiệp thở máy, lọc máu… do mắc liên cầu lợn.