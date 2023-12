Hà Nội: Huyện Mê Linh đấu giá đất thành công phiên cuối năm 2023

Hạ tầng khu đất đấu giá tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh. (Ảnh: Minh Nghĩa/TTXVN)

Chiều 30/12, Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh (Hà Nội) tổ chức thành công phiên đấu giá quyền sử dụng đất cuối cùng của năm 2023 tại thôn Chu Trần, xã Tiến Thịnh. 46 thửa đất đưa ra đấu giá có diện tích từ 83,7 m2 đến 297,1 m2; giá khởi điểm từ 23,2-31,9 triệu đồng/m2.

Kết quả, giá trúng thấp nhất là 23,4 triệu đồng/m2, cao nhất lên đến 47,6 triệu đồng/m2. Tổng số tiền trúng đấu giá thu về trên 150 tỷ đồng, chênh hơn 25 tỷ so với giá khởi điểm.

Khu đất đấu giá có vị trí tiếp giáp với đường tỉnh lộ 308; giáp Ủy ban Nhân dân xã Tiến Thịnh và Trường THPT Tiến Thịnh; gần chợ dân sinh, cơ sở hạ tầng, kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, hiện đại. Đặc biệt, cách nút giao đường Vành đai 4 và đường Mê Linh khoảng 1km, rất thuận tiện cho việc kinh doanh phát triển kinh tế.

Trước đó, cũng trong tháng 12/2023, huyện Mê Linh đã tổ chức đấu giá thành công 57 thửa đất tại các xã, thị trấn (Kim Hoa, Thanh Lâm, Liên Mạc và Quang Minh), thu về cho ngân sách khoảng 120 tỷ đồng. Các thửa đất có giá khởi điểm từ 19,9-26 triệu đồng/m2; giá trúng từ 24,9-35,2 triệu đồng/m2.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn cho biết, năm 2024, huyện Mê Linh dự kiến tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 07 dự án với tổng diện tích 4,8 ha, quy hoạch 462 thửa đất.

Năm 2025 sẽ triển khai 14 dự án với diện tích 11 ha, quy hoạch khoảng 1.000 thửa đất. Dự kiến nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất sẽ được huyện đầu tư xây dựng hạ tầng phát triển kinh tế-xã hội nhằm đáp ứng tiêu chí lên quận sau năm 2025 và lên Thành phố trực thuộc Thủ đô sau năm 2030.

Theo quy hoạch, những khu đất dự kiến đấu giá đều nằm ở vị trí trung tâm các xã, thị trấn, cạnh trục giao thông, khu đô thị... thuận lợi cho phát triển kinh tế, kinh doanh dịch vụ; đã được huyện lập quy hoạch chi tiết 1/500, đang hoàn thiện hồ sơ đấu giá và xây dựng hạ tầng kỹ thuật. Nhà đầu tư tham gia đấu giá được hỗ trợ tối đa các thủ tục để đấu giá và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn thông tin, năm 2023, bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ủy ban Nhân dân thành phố và Huyện ủy Mê Linh, Ủy ban Nhân dân huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Huyện đã hoàn thành 16/16 chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao, 21/22 chỉ tiêu kế hoạch của huyện.

Đáng chú ý, có 3 chỉ tiêu vượt kế hoạch, gồm: Giảm số hộ nghèo so với năm trước (đạt 20 hộ, kế hoạch là 10 hộ); số trường công lập đạt chuẩn quốc gia tăng thêm (đạt 05 trường, kế hoạch là 03 trường); số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đạt 04 xã, kế hoạch là 03 xã).

Tổng thu ngân sách của huyện đạt trên 7.000 tỷ đồng, bằng 78% so với năm 2022; trong đó thu từ hoạt động nhập khẩu ước đạt 5.868 tỷ đồng, bằng 80,3% so với cùng kỳ; thu nội địa ước đạt 1.249.65 tỷ đồng, đạt 110,4% dự toán, bằng 74,7% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách dự kiến đạt 2.868.41 tỷ đồng, đạt 96,4% so với dự toán, bằng 131,9% so với cùng kỳ.

Tổng giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng trưởng 8,8%; giải ngân vốn đầu tư công dự kiến đạt 95% kế hoạch thành phố giao.

Cũng trong năm 2023, huyện Mê Linh nỗ lực đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, phê duyệt thiết kế, thi công các tuyến đường hạ tầng quan trọng của huyện; thẩm định, đề nghị Ủy ban Nhân dân thành phố công nhận 04 xã đạt nông thôn mới nâng cao (Thạch Đà, Tiến Thịnh, Tam Đồng, Đại Thịnh) và 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu (Liên Mạc).

Đáng chú ý, triển khai dự án đường Vành đai 4-Vùng Thủ đô, đến nay, huyện đã hoàn thành giải phóng mặt bằng được 133,1/141,5ha (đạt 94% tổng diện tích toàn tuyến qua địa bàn huyện); ban hành thông báo thu hồi đất ở và dự án phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 438 hộ dân, 456 thửa đất với diện tích 6,96 ha./.