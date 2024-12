TP. Hồ Chí Minh: Gỡ khó cho 5 dự án, tăng nguồn thu cho ngân sách

Công trình xây dựng tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, thành phố Thủ Đức. (Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN)

Ngày 3/12, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức họp Tổ Công tác xem xét tháo gỡ cho 5 dự án có vướng mắc, khó khăn theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ủy ban Nhân dân thành phố Thủ Đức.

Cụ thể, các dự án được xem xét tháo gỡ gồm Khu phức hợp thông minh tại Khu chức năng 2a trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Lotte Properties HCMC làm chủ đầu tư; Khu đất 14,8 ha tại phường An Phú, thành phố Thủ Đức thanh toán cho Hợp đồng BT dự án đường Song Hành cao tốc Long Thành-Dầu Giây do Công ty Nguyên Phương làm chủ đầu tư; Khu phức hợp Tháp Quan sát thuộc Khu chức năng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm do Công ty Trách nhiệm hữu hạn Liên doanh Thành phố Đế Vương - Empire City làm chủ đầu tư; Khu nhà ở cao tầng tại phường Phú Mỹ, Quận 7 do Công ty cổ phần Đầu tư Bất động sản Hưng Lộc Phát làm chủ đầu tư; Khu thương mại và căn hộ I-Home tại số 359 đường Phạm Văn Chiêu, Phường 14, quận Gò Vấp.

Theo Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, kết quả tháo gỡ cho 5 dự án này sẽ giúp tăng nguồn thu cho ngân sách trên 18.000 tỷ đồng, hỗ trợ các chủ đầu tư hoàn thành các thủ tục pháp lý liên quan đầu tư, cấp phép xây dựng, nghĩa vụ tài chính để triển khai thi công xây dựng hoàn thành dự án nhằm phát triển đô thị theo quy hoạch, tránh lãnh phí đất đai.

Đồng thời, tháo gỡ vướng mắc để giải quyết cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 498 trường hợp đã mua căn hộ tại dự án Khu thương mại và căn hộ I-Home, đảm bảo quyền và lợi hợp pháp, chính đáng của người dân.

Theo kế hoạch được thống nhất, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ là cơ quan đầu mối tiếp tục rà soát, tổng hợp, phân nhóm các vướng mắc, khó khăn của các dự án trên địa bàn thành phố, theo dõi đánh giá việc thực hiện kết luận của Tổ Công tác để báo cáo Tổ Công tác xem xét họp định kỳ từ 1 đến 2 lần trong một tháng để tập trung xử lý vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các kết luận của Tổ Công tác.

Qua đó, tiếp tục xem xét tháo gỡ cho các nhóm vướng mắc liên quan chủ trương đầu tư, quy hoạch, nghĩa vụ tài chính, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất... để làm cơ sở cho các sở ngành và Ủy ban Nhân dân quận huyện chủ động thực hiện xử lý các vướng mắc, khó khăn tại các dự án tương tự trong quá trình tiếp nhận xử lý các thủ tục hành chính.

Trước đó, nhằm tập trung xử lý tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư trên địa bàn thành phố, tạo điều kiện cho các dự án tiếp tục triển khai hoàn thành và đưa vào khai thác sử dụng, khai thông nguồn lực, góp phần phát triển kinh tế-xã hội, tăng trưởng của thành phố và chống lãnh phí đất đai, Ủy ban Nhân dân Thành phố đã ban hành Quyết định số 2115/QĐ-UBND ngày 31/5/2023 về kiện toàn nhân sự Tổ Công tác tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các dự án đầu tư; trong đó đã quyết định cơ cấu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố làm Tổ trưởng Tổ Công tác, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố được phân công phụ trách đô thị làm Tổ phó Tổ Công tác, Thành viên Tổ Công tác là Thủ trưởng các sở, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện nơi có dự án có vướng mắc, khó khăn.

Từ thời điểm kiện toàn Tổ Công tác cho đến nay, Tổ Công tác đã họp 10 phiên với tổng số dự án được xem xét, tổ chức họp tháo gỡ là 33 dự án và chỉ đạo các đơn vị rà soát, xử lý 41 dự án không đáp ứng điều kiện có quyền sử dụng đất ở để được chấp thuận chủ trương thực hiện dự án nhà ở thương mại.

Cùng ngày 3/12, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Phan Văn Mãi đã có văn bản thông báo phân công Thường trực Ủy ban Nhân dân thành phố theo dõi, chỉ đạo giải quyết các dự án tồn đọng, dừng thi công, khẩn trương triển khai, hoàn thành, đưa vào sử dụng chống lãng phí, thất thoát, để tập trung giải quyết vấn đề trong tháng 12/2024.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố trực tiếp theo dõi, chỉ đạo giải quyết: Dự án BT cầu Thủ Thiêm 2 (cầu Ba Son); Dự án BT đầu tư xây dựng 4 tuyến đường trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Dự án BT xây dựng đường song hành từ đường Mai Chí Thọ qua Khu dân cư Nam Rạch Chiếc đến Vành đai 2; Dự án Giải quyết ngập do triều khu vực Thành phố Hồ Chí Minh có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu (giai đoạn 1); Dự án Nhà thi đấu Phan Đình Phùng; Dự án Khu phức hợp Tháp Quan sát thuộc Khu chức năng trong Khu đô thị mới Thủ Thiêm; Dự án Công viên Sài Gòn Safari - Củ Chi; Khu đất số 01 Lý Thái Tổ; Dự án đầu tư xây dựng Công viên Lịch sử Văn hóa Dân tộc; Dự án Khu đô thị Bình Quới Thanh Đa, quận Bình Thạnh.

Cùng với đó, các Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố theo dõi, chỉ đạo giải quyết, chỉ đạo thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, các vụ án, bản án; các kết luận kiểm toán; các dự án đầu tư công đến thời điểm hiện nay chưa hoàn thành dự án và đã quá thời gian bố trí vốn theo quy định của Luật Đầu tư công. Đôn đốc tiến độ rà soát các trường hợp nhà, đất hiện đang để trống, đề xuất phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017; các công trình chào mừng 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước; đôn đốc việc đầu tư, nâng cấp 10/12 rạp hát không đủ điều kiện tổ chức biểu diễn, gây lãng phí cơ sở vật chất.../.

